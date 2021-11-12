banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15
az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1,636.29
ALTIN
589.34
DOLAR
9.93
STERLİN
13.31
EURO
11.37
Rahmet,Minnet Ve Özlemle Anıyoruz
Son Dakika
Rahmet,Minnet Ve Özlemle Anıyoruz
Dr. Mehmet Ali Talay Çocuk Hastalıklarını Anlattı
Dr. Mehmet Ali Talay Çocuk...
Bilgi Evleri 75 Bininci Üyesini Kabul Etti
Bilgi Evleri 75 Bininci Üyesini...
İktidarın zammı varsa vatandaşın pedalı var!
İktidarın zammı varsa vatandaşın pedalı...

Engelli annelerine kadına şiddetle mücadele eğitimi

Maltepe Belediyesi’ne bağlı Üreten Engelliler Merkezi’nde çok özel bir eğitim verildi. Engelli anneleri için kadına yönelik şiddetle mücadele konulu bir seminer düzenlendi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Kasım 2021 Cuma 09:20
Engelli annelerine kadına şiddetle mücadele eğitimi
banner171

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kendisine bağlı Üreten
Engelliler Merkezi’ndeki çocukların annelerine yönelik “Bugünün ve geleceğin
güçlü kadınları: Haklarını Bil ve Koru” konulu bir seminer düzenlendi.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, 3 Aralık
Dünya Engelliler Günü, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve 10 Aralık
Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenmeye başlanan seminerlerde
sosyolog, psikolog ve avukatlar yer aldı.
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ DE ANLATILDI
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personelleri ve Avukat Gözde Cömert
tarafından iki yönlü verilen seminerde şiddetin tanımı ve türleri, şiddetin
nedenleri, 6284 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliği, şiddet uygulayan ve
şiddet mağduru kimdir?, şiddetin resmi mercilere bildirimi, şiddete uğrayan,
şiddete uğrama tehlikesi bulunan veya ısrarlı takip edilen kişi ne yapmalıdır?,
şiddet mağduru ile ilgili olarak hangi kararlar alınır?, koruyucu tedbirler, tedbir
kararları, yerine getirilmesi ve diğer usul işlemleri, şiddet mağdurunu koruyan
kurumlar, uluslararası sözleşmeler ve İstanbul Sözleşmesi gibi konularda bilgi
verildi. Etkinlik sonrası kadınlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
SEMİNERLER SÜRECEK
Üreten Engelliler Merkezi’nde devam edecek seminerler 16-17 Kasım’da
Başıbüyük Kadın Sosyal Yaşam Merkezi, 25-26 Kasım’da Fındıklı Kadın
Sosyal Yaşam Merkezi, 1-2 Aralık’ta Altın Yıllar Sosyal Yaşam Evi ve 6-7
Aralık’ta Gülsuyu Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde sürecek.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maltepeli Çocuklara Ara Tatilde Sürpriz Etkinlik
Maltepeli Çocuklara Ara Tatilde Sürpriz Etkinlik
‘Evrende Dönüşüm’ Sergisi TSKM’de açıldı
‘Evrende Dönüşüm’ Sergisi TSKM’de açıldı
Atatürk, ‘Geldikleri Gibi…’ isimli gösteriyle anıldı
Atatürk, ‘Geldikleri Gibi…’ isimli gösteriyle anıldı
Altın Yıllar, Atatürk'ü ‘zeybek’ oynayarak andı
Altın Yıllar, Atatürk'ü ‘zeybek’ oynayarak andı
Maltepe hayaline kavuşuyor 
Maltepe hayaline kavuşuyor 

banner186

banner189

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169