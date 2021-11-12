Engelli annelerine kadına şiddetle mücadele eğitimi

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kendisine bağlı Üreten

Engelliler Merkezi’ndeki çocukların annelerine yönelik “Bugünün ve geleceğin

güçlü kadınları: Haklarını Bil ve Koru” konulu bir seminer düzenlendi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, 3 Aralık

Dünya Engelliler Günü, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve 10 Aralık

Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenmeye başlanan seminerlerde

sosyolog, psikolog ve avukatlar yer aldı.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ DE ANLATILDI

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personelleri ve Avukat Gözde Cömert

tarafından iki yönlü verilen seminerde şiddetin tanımı ve türleri, şiddetin

nedenleri, 6284 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliği, şiddet uygulayan ve

şiddet mağduru kimdir?, şiddetin resmi mercilere bildirimi, şiddete uğrayan,

şiddete uğrama tehlikesi bulunan veya ısrarlı takip edilen kişi ne yapmalıdır?,

şiddet mağduru ile ilgili olarak hangi kararlar alınır?, koruyucu tedbirler, tedbir

kararları, yerine getirilmesi ve diğer usul işlemleri, şiddet mağdurunu koruyan

kurumlar, uluslararası sözleşmeler ve İstanbul Sözleşmesi gibi konularda bilgi

verildi. Etkinlik sonrası kadınlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

SEMİNERLER SÜRECEK

Üreten Engelliler Merkezi’nde devam edecek seminerler 16-17 Kasım’da

Başıbüyük Kadın Sosyal Yaşam Merkezi, 25-26 Kasım’da Fındıklı Kadın

Sosyal Yaşam Merkezi, 1-2 Aralık’ta Altın Yıllar Sosyal Yaşam Evi ve 6-7

Aralık’ta Gülsuyu Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde sürecek.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)