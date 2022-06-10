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“Dünyaya Kültür Taşıyan Ön Türkler Çalıştayı” Maltepe’de toplanıyor

“Dünyaya Kültür Taşıyan Ön Türkler Çalıştayı”, Maltepe Belediyesi’nin ev sahipliğinde, 11-12 Haziran tarihlerinde toplanıyor. Türkiye, Almanya ve Rusya başta olmak üzere Türki Cumhuriyetlerden çok sayıda konuğu ağırlayacak çalıştayda Türk dünyası masaya yatırılacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Haziran 2022 Cuma 09:24
“Dünyaya Kültür Taşıyan Ön Türkler Çalıştayı” Maltepe’de toplanıyor
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Maltepe Belediyesi’nin yeni açtığı Yaşar Kemal Kültür Merkezi, Uluslararası Ahmet Yesevi Sempozyumu’ndan sonra bir kez daha kapılarını önemli bir etkinliğe açacak. 11-12 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan “Dünyaya Kültür Taşıyan Ön Türkler Çalıştayı”na Türkiye, Almanya ve Rusya başta olmak üzere Türki Cumhuriyetlerden çok sayıda isim katılacak.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Türk Halkları Konseyi Başkanı Mahmut Oral ve araştırmacı yazar Rıza Zelyut’un açılış konuşmalarını yapacağı çalıştayın ilk gününde Turan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rakhman Alshanov, “50 Bin Yıllık Ekolojik Felaketler ve Avesta Efsanelerine Yansıması”, Tarihçi ve Etnolog Doç. Dr. Nuralcya Tagi, “Kurt İmajı ve İkizler Motifi, Sibirya'dan Roma'ya Kadar Yolculuk”, Araştırmacı Georgeos Daz Montexano, “Eski İberya Dilinin (Eusk, İsk, Bask) Türk-Altay Kökeni”, Doktora öğrencisi Çilenay Elçibey Samdebeyli, “As Boylarının Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi”, Irkutsk Devlet Üniversitesi, Baykal Reagan Bilimsel Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ekaterna A.Lipnina, “Kuzey Asya’da Paleolitik Dönem Venüs Heykelcikleri” konulu sunum gerçekleştirecek.

MÜZİK GÖSTERİSİ, ÖDÜL TÖRENİ…

Etkinliğin ikinci gününde ise Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Memiş, “Roma Medeniyetinin Oluşumunda Etrüskler'in Rolü”, Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Karatay, “Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü “Kurgancı Göçleri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semih Güneri, “Erken Holosen Çağda Sibirya-Göbeklitepe Bağlantıları”, Tarihçi Sibel Zeren, “Asya'dan Avrupa'ya Yayılan Halklarda Kök (Saka) Adı” ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhami Durmuş, “Sarmatlar ve Kültürleri” içerikli bir konuşma yapacak.

Etkinlik Umut Deniz Topçuoğlu’nun müzik gösterisi, kapanış konuşması ve ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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