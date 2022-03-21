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''Down Sendromu Farkındalık Günü’'nde anlamlı etkinlik

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde Maltepe Belediyesi ve Avrasya Özel Çocuklar Derneği eğitim kurumu ile birlikte düzenlenen etkinlikte down sendromlu çocuklar doyasıya eğlendi. 'Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' kapsamında Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün düzenlediği organizasyonda down sendromlu çocuklar uygulamalı çiçek ekimi eğitiminde hem eğlendi hem de öğrendi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Mart 2022 Pazartesi 16:05
''Down Sendromu Farkındalık Günü’'nde anlamlı etkinlik
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İstanbul'daki kar yağışının da geride kalmasının ardından çocuklar güneşli bir günde düzenlenen etkinliğin keyfini sürdü. Organizasyon sonrası belediye yetkilileri yaptıkları açıklamada down sendromunun bir hastalık olmadığına genegit farklılık olduğuna dikkat çekerek, "Tüm farklılıkları Maltepe Belediyesi olarak sevgiyle kucaklıyoruz’’ ifadeleri kullanıldı.

Down sendromu nedir?

İnsan vücudunda bulunan kromozom sayısı 46 iken Down Sendromlu bireylerde kromozom sayısı 47’dir. Hücre bölünmesi sırasında yanlış bölünme sonucu 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozom yer alması ile meydana gelir. Bu sebepten dolayı Down Sendromu 'Trisomy 21' diye de bilinmektedir.

21 Mart ise Birleşmiş Milletler'in 10 Kasım 2011 kararıyla Dünya Down Sendromu Günü olarak kabul edilir. 21 Mart tüm dünyada Down Sendromu hakkında toplumsal farkındalık yaratmak, Down Sendromlu bireylerin ayrımcılığa ve önyargıya maruz kalmasını önlemek, erken ve sürekli eğitimin önemine dikkati çekmek ve çalışma imkânı ve iş sahalarının artırılması amaçlanır.

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