''Down Sendromu Farkındalık Günü’'nde anlamlı etkinlik

İstanbul'daki kar yağışının da geride kalmasının ardından çocuklar güneşli bir günde düzenlenen etkinliğin keyfini sürdü. Organizasyon sonrası belediye yetkilileri yaptıkları açıklamada down sendromunun bir hastalık olmadığına genegit farklılık olduğuna dikkat çekerek, "Tüm farklılıkları Maltepe Belediyesi olarak sevgiyle kucaklıyoruz’’ ifadeleri kullanıldı.

Down sendromu nedir?



İnsan vücudunda bulunan kromozom sayısı 46 iken Down Sendromlu bireylerde kromozom sayısı 47’dir. Hücre bölünmesi sırasında yanlış bölünme sonucu 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozom yer alması ile meydana gelir. Bu sebepten dolayı Down Sendromu 'Trisomy 21' diye de bilinmektedir.

21 Mart ise Birleşmiş Milletler'in 10 Kasım 2011 kararıyla Dünya Down Sendromu Günü olarak kabul edilir. 21 Mart tüm dünyada Down Sendromu hakkında toplumsal farkındalık yaratmak, Down Sendromlu bireylerin ayrımcılığa ve önyargıya maruz kalmasını önlemek, erken ve sürekli eğitimin önemine dikkati çekmek ve çalışma imkânı ve iş sahalarının artırılması amaçlanır.