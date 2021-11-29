Dergi 1. Yaşını dopdolu bir etkinlikle kutladı

“İstasyon”a muhteşem gece

Maltepe Belediyesi’nce yayınlanan kültür ve edebiyat dergisi İstasyon, 1. yılını

doldurdu. Bu kapsamda Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde bir kokteyl

ve etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Zülfü

Livaneli, Ahmet Telli, Nurettin Rençber, Şükrü Erbaş, Mazlum Çimen, Zeynep

Oral, Ataol Behramoğlu, Nazan Kesal, Nazım Alpman, Selçuk Yöntem, Mario

Levi, Ali İnsan gibi kültür, sanat ve edebiyat dünyasından önemli isimler de

katıldı.

İstasyon Dergi yazarlarının da yer aldığı, Şebnem Yiğit ve Nasuh Mahruki’nin

sunumuyla renklenen gece, düzenlenen kokteylle başladı. Duvarlarında İstasyon

Dergi’nin sayılarının yer aldığı galeri salonunda gerçekleştirilen kokteylden

sonra etkinliğin düzenleneceği salona geçildi. İstasyon’u anlatan bir video

gösteriminin hemen ardından Selçuk Yöntem ve Zeynep Oral’ın birlikte

okuduğu Aziz Nesin’de “Merhaba” şiiriyle etkinlik başladı. Gecenin açılış

konuşmasını ise Belediye Başkanı Ali Kılıç yaptı.

“İSTASYON OLUMLU DÖNÜŞLER ALIYOR”

Kılıç konuşmasında, “Bugün Anadolu insanının çağdaş yüzü, gülen yüzü ve

toplumumuzun medarı iftarı Türkan Saylan Kültür Merkezi’ndeyiz. Onun bizleri

izlediğini düşünüyorum. İstasyon dergimizin 1. yılını kutlamak için buradayız.

Burada olan herkese ve ekranları başında bizi izleyenlere hoş geldiniz diyorum.

İstasyon buluşmaları sever, Anadolu insanı istasyona alışıktır, istasyonda bir

araya gelirler ve ‘yolculuk nereye hemşerim’ derler. İsterseniz Doğu Ekspresi’ne

binip Kars’a gidin, ister Sirkeci’den binip Münih’e gidin, soru budur: Yolculuk

nereye hemşerim. İşte tam da her şeyin karmakarışık olduğu bir ortamda,

pandeminin bütün dünyayı sardığı bir süreçte arkadaşlarımızla bir araya gelip bir

şeyler yapmamız gerektiğine inandık. Herkes eve kapanmıştı, kimse kimseye

selam vermiyordu, elini sıkamıyordu, mesafeler açıldıkça açılmıştı… Biz de

acaba dostlarımızı, yazanlarımızı, çizenlerimizi bir araya getirerek zorla bize

dayatılan mesafeleri, bir dergi aracılığıyla nasıl sıcak bir atmosfere

dönüştürebilir, evlere kadar girerek yakınlaştırma şansımız olabilir, diye

düşündük. İstasyon böyle ortaya çıktı. İşte o buluşmalarda insanlar öylesine

dertleşirler ki sanki askerlik anılarını anlatırlar gibi yıllarca bunları anlatırlardı.

Bu ülkenin aydınları var, düşünürleri var, yazanı, çizeni var. Bunları bir yerde

buluşturalım dedik. İstasyon çok kısa sürede göğsümüzü kabartan bir mesafe kat

etti. Kısa sürede Türkiye’nin her tarafını ücretsiz bir şekilde dolaştık.

Okurlarımız da müthiş bir boşluğu doldurduğunu söylediler” dedi.

“İSTASYON ZEVKLE OKUNUYOR, ZEVKLE İZLENİYOR”

İstasyon Dergi’nin yıl dönümü nedeniyle bastırılan hatıra biletleri ve tüm

sayıları içeren hediye paketlerinin kondüktör kostümü giyen görevlilerce

dağıtıldığı etkinlikte söz alan bir diğer isim olan ünlü sanatçı ve yazar Zülfü

Livaneli ise İstasyon’un Türkiye kültür hayatında önemli bir yeri olduğunu ifade

ederek şunları söyledi: “Hayatımız kültürü savunmakla geçti. Bu gece, burada

kültürü savunan bir derginin 1. yılını anmak için buluştuk. Bu dergiyi

çıkaranlara ve Maltepe Belediye Başkanı’na çok teşekkür ediyorum. Kültür

bizim gibi 600 yıl kul kafasında kalmış olan bir halktan çağdaş bir yurttaş

yaratmaktı. Devrimi yapabilmek için Mustafa Kemal Atatürk’ün elindeki en

büyük silah kültürdü. Onun meşhur sofraları vardı, tüm anıları okudum. Bir

tanesinde bile askerlik anısı yok, ki kendisi dünyanın tanıdığı en büyük

komutanlardan birisi. Konuştuğu tek şey dil, kültür, edebiyat ve yeni insanın,

yeni bir kafanın oluşturulması. Bu çaba bize çok önemli şeyler kazandırdı.

Dergiler çok önemli hayatımızda. Birçok fikir hareketi dergilerden yayıldı.

Bugünlerde böyle dergiler çok oluşamıyor. Kar amaçlı firmalar böyle işler

yapmıyor. Bu dergilerin etkisi büyük. Bu dergileri siyaset gibi, ticaret gibi

doğrudan değerlendirenler oluyor. Maltepe’de bir İstasyon dergisi çıkıyor,

okuyanlar görüyor, ya okumayanlar ne olacak? Öyle değil, bu entelektüel

faaliyetlere bir mayadır. Küçücük bir mayayı 50 kilo süte koyarsınız, onu başka

bir şey yapar, dönüştürür. Mustafa Kemal ve arkadaşları da şiirle, Namık

Kemallerle, Tevfik Fikretlerle yetişerek o devrimi yaptılar. Dolayısıyla dergiler

çevresinde birleşmek için İstasyon çok önemli bir dergi oldu. İstasyon zevkle

okunuyor, zevkle izleniyor.”

ŞİİRLER, TÜRKÜLER SAHNEDE BULUŞTU

Konuşmalar sonrası sahneyi şair, yazar ve sanatçılar aldı. Derginin

yazarlarından Kerem Fırtına, Birhan Keskin’in “Kargo” şiirini seslendirdi.

Sanatçı Hüseyin Ay, Ahmet Kaya’nın bestelediği bir Hasan Hüseyin

Korkmazgil şiiri olan “Acılara Tutunmak” isimli eserini yorumladı. Şair Şükrü

Erbaş “Yıkıcı Bir Yalnızlık” şiirini okurken, sahneye birlikte çıktığı ünlü sanatçı

Mazlum Çimen ise “Feryadı İsyanım” türküsünü söyledi.

Şair Ahmet Telli, derginin yıldönümü için “Soluk Soluğa” ve “Çocuksun Sen”

şiirlerini seslendirirken, aynı sahneyi paylaştığı Nurettin Rençber ise “İçimdeki

Ateş” ve “Ezo” parçalarını sevenleriyle birlikte okudu. Ünlü sanatçı Nazan

Kesal, İstasyon yazarlarından Nurten Geroğlu ile birlikte Füruğ Ferruhzad'ın

oğlu için yazdığı “Aydın Ufuklar” ve Edip Cansever’in “Mendilimde Kan

Sesleri” isimli şiirlerini seslendirdi. Etkinliğe katılamayan Yaşar Seyman,

Haydar Ergülen ve Kürşat Başar videolu bir kutlama mesajı gönderirken,

derginin diğer yazarları da kısa bir konuşma yaptı. Konuşmalar sonrasında

Aycan Ersav ve Tufan Elitaş tarafından sahneye konulan dans gösterisi ise nefes

kesti.

ÖYKÜ YARIŞMASININ BİRİNCİSİ BELLİ OLDU

Etkinlikte İstasyon Dergi’nin düzenlediği, “Cumhuriyet, adalet ve demokrasi”

temalı öykü yarışmasının da sonuçları açıklandı. İstanbul’dan Ömer Aykut,

“Hürriyet” isimli öyküsüyle birinci, Isparta’dan Nazlı Doğan Özsöz “Bir Demet

Ihlamur Çiçeği” öyküsüyle ikinci ve İstanbul’dan İlhan Günay “Senaryo” isimli

öyküsüyle üçüncü oldu. Dereceye girenlere ödülleri Mario Levi, Barış İnce ve

Işık Öğütçü tarafından verildi. Başkan Kılıç kazananları kutladı.

MUHTEŞEM GECEYE MUHTEŞEM KAPANIŞ

Şiir, sanat ve edebiyatla dolu muhteşem gece, Almanya’da Mozart Ödülü’nü

kazanan keman sanatçısı Ali İnsan’ın Zülfü Livaneli’nin şarkılarını seslendirdiği

konserle son buldu. “Güneş Topla Benim İçin” gibi Livaneli’nin unutulmaz

şarkılarını, Ferhat Livaneli ve orkestrasıyla birlikte yorumlayan Ali İnsan

dakikalarca alkışlandı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)