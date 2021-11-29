Dergi 1. Yaşını dopdolu bir etkinlikle kutladı

“İstasyon”a muhteşem gece
Maltepe Belediyesi’nce yayınlanan kültür ve edebiyat dergisi İstasyon, 1. yılını
doldurdu. Bu kapsamda Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde bir kokteyl
ve etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Zülfü
Livaneli, Ahmet Telli, Nurettin Rençber, Şükrü Erbaş, Mazlum Çimen, Zeynep
Oral, Ataol Behramoğlu, Nazan Kesal, Nazım Alpman, Selçuk Yöntem, Mario
Levi, Ali İnsan gibi kültür, sanat ve edebiyat dünyasından önemli isimler de
katıldı.
İstasyon Dergi yazarlarının da yer aldığı, Şebnem Yiğit ve Nasuh Mahruki’nin
sunumuyla renklenen gece, düzenlenen kokteylle başladı. Duvarlarında İstasyon
Dergi’nin sayılarının yer aldığı galeri salonunda gerçekleştirilen kokteylden
sonra etkinliğin düzenleneceği salona geçildi. İstasyon’u anlatan bir video
gösteriminin hemen ardından Selçuk Yöntem ve Zeynep Oral’ın birlikte
okuduğu Aziz Nesin’de “Merhaba” şiiriyle etkinlik başladı. Gecenin açılış
konuşmasını ise Belediye Başkanı Ali Kılıç yaptı.
“İSTASYON OLUMLU DÖNÜŞLER ALIYOR”
Kılıç konuşmasında, “Bugün Anadolu insanının çağdaş yüzü, gülen yüzü ve
toplumumuzun medarı iftarı Türkan Saylan Kültür Merkezi’ndeyiz. Onun bizleri
izlediğini düşünüyorum. İstasyon dergimizin 1. yılını kutlamak için buradayız.
Burada olan herkese ve ekranları başında bizi izleyenlere hoş geldiniz diyorum.
İstasyon buluşmaları sever, Anadolu insanı istasyona alışıktır, istasyonda bir
araya gelirler ve ‘yolculuk nereye hemşerim’ derler. İsterseniz Doğu Ekspresi’ne
binip Kars’a gidin, ister Sirkeci’den binip Münih’e gidin, soru budur: Yolculuk
nereye hemşerim. İşte tam da her şeyin karmakarışık olduğu bir ortamda,
pandeminin bütün dünyayı sardığı bir süreçte arkadaşlarımızla bir araya gelip bir
şeyler yapmamız gerektiğine inandık. Herkes eve kapanmıştı, kimse kimseye
selam vermiyordu, elini sıkamıyordu, mesafeler açıldıkça açılmıştı… Biz de
acaba dostlarımızı, yazanlarımızı, çizenlerimizi bir araya getirerek zorla bize
dayatılan mesafeleri, bir dergi aracılığıyla nasıl sıcak bir atmosfere
dönüştürebilir, evlere kadar girerek yakınlaştırma şansımız olabilir, diye
düşündük. İstasyon böyle ortaya çıktı. İşte o buluşmalarda insanlar öylesine
dertleşirler ki sanki askerlik anılarını anlatırlar gibi yıllarca bunları anlatırlardı.
Bu ülkenin aydınları var, düşünürleri var, yazanı, çizeni var. Bunları bir yerde
buluşturalım dedik. İstasyon çok kısa sürede göğsümüzü kabartan bir mesafe kat
etti. Kısa sürede Türkiye’nin her tarafını ücretsiz bir şekilde dolaştık.
Okurlarımız da müthiş bir boşluğu doldurduğunu söylediler” dedi.
“İSTASYON ZEVKLE OKUNUYOR, ZEVKLE İZLENİYOR”
İstasyon Dergi’nin yıl dönümü nedeniyle bastırılan hatıra biletleri ve tüm
sayıları içeren hediye paketlerinin kondüktör kostümü giyen görevlilerce
dağıtıldığı etkinlikte söz alan bir diğer isim olan ünlü sanatçı ve yazar Zülfü
Livaneli ise İstasyon’un Türkiye kültür hayatında önemli bir yeri olduğunu ifade
ederek şunları söyledi: “Hayatımız kültürü savunmakla geçti. Bu gece, burada
kültürü savunan bir derginin 1. yılını anmak için buluştuk. Bu dergiyi
çıkaranlara ve Maltepe Belediye Başkanı’na çok teşekkür ediyorum. Kültür
bizim gibi 600 yıl kul kafasında kalmış olan bir halktan çağdaş bir yurttaş
yaratmaktı. Devrimi yapabilmek için Mustafa Kemal Atatürk’ün elindeki en
büyük silah kültürdü. Onun meşhur sofraları vardı, tüm anıları okudum. Bir
tanesinde bile askerlik anısı yok, ki kendisi dünyanın tanıdığı en büyük
komutanlardan birisi. Konuştuğu tek şey dil, kültür, edebiyat ve yeni insanın,
yeni bir kafanın oluşturulması. Bu çaba bize çok önemli şeyler kazandırdı.
Dergiler çok önemli hayatımızda. Birçok fikir hareketi dergilerden yayıldı.
Bugünlerde böyle dergiler çok oluşamıyor. Kar amaçlı firmalar böyle işler
yapmıyor. Bu dergilerin etkisi büyük. Bu dergileri siyaset gibi, ticaret gibi
doğrudan değerlendirenler oluyor. Maltepe’de bir İstasyon dergisi çıkıyor,
okuyanlar görüyor, ya okumayanlar ne olacak? Öyle değil, bu entelektüel
faaliyetlere bir mayadır. Küçücük bir mayayı 50 kilo süte koyarsınız, onu başka
bir şey yapar, dönüştürür. Mustafa Kemal ve arkadaşları da şiirle, Namık
Kemallerle, Tevfik Fikretlerle yetişerek o devrimi yaptılar. Dolayısıyla dergiler
çevresinde birleşmek için İstasyon çok önemli bir dergi oldu. İstasyon zevkle
okunuyor, zevkle izleniyor.”
ŞİİRLER, TÜRKÜLER SAHNEDE BULUŞTU
Konuşmalar sonrası sahneyi şair, yazar ve sanatçılar aldı. Derginin
yazarlarından Kerem Fırtına, Birhan Keskin’in “Kargo” şiirini seslendirdi.
Sanatçı Hüseyin Ay, Ahmet Kaya’nın bestelediği bir Hasan Hüseyin
Korkmazgil şiiri olan “Acılara Tutunmak” isimli eserini yorumladı. Şair Şükrü
Erbaş “Yıkıcı Bir Yalnızlık” şiirini okurken, sahneye birlikte çıktığı ünlü sanatçı
Mazlum Çimen ise “Feryadı İsyanım” türküsünü söyledi.
Şair Ahmet Telli, derginin yıldönümü için “Soluk Soluğa” ve “Çocuksun Sen”
şiirlerini seslendirirken, aynı sahneyi paylaştığı Nurettin Rençber ise “İçimdeki
Ateş” ve “Ezo” parçalarını sevenleriyle birlikte okudu. Ünlü sanatçı Nazan
Kesal, İstasyon yazarlarından Nurten Geroğlu ile birlikte Füruğ Ferruhzad'ın
oğlu için yazdığı “Aydın Ufuklar” ve Edip Cansever’in “Mendilimde Kan
Sesleri” isimli şiirlerini seslendirdi. Etkinliğe katılamayan Yaşar Seyman,
Haydar Ergülen ve Kürşat Başar videolu bir kutlama mesajı gönderirken,
derginin diğer yazarları da kısa bir konuşma yaptı. Konuşmalar sonrasında
Aycan Ersav ve Tufan Elitaş tarafından sahneye konulan dans gösterisi ise nefes
kesti.
ÖYKÜ YARIŞMASININ BİRİNCİSİ BELLİ OLDU
Etkinlikte İstasyon Dergi’nin düzenlediği, “Cumhuriyet, adalet ve demokrasi”
temalı öykü yarışmasının da sonuçları açıklandı. İstanbul’dan Ömer Aykut,
“Hürriyet” isimli öyküsüyle birinci, Isparta’dan Nazlı Doğan Özsöz “Bir Demet
Ihlamur Çiçeği” öyküsüyle ikinci ve İstanbul’dan İlhan Günay “Senaryo” isimli
öyküsüyle üçüncü oldu. Dereceye girenlere ödülleri Mario Levi, Barış İnce ve
Işık Öğütçü tarafından verildi. Başkan Kılıç kazananları kutladı.
MUHTEŞEM GECEYE MUHTEŞEM KAPANIŞ
Şiir, sanat ve edebiyatla dolu muhteşem gece, Almanya’da Mozart Ödülü’nü
kazanan keman sanatçısı Ali İnsan’ın Zülfü Livaneli’nin şarkılarını seslendirdiği
konserle son buldu. “Güneş Topla Benim İçin” gibi Livaneli’nin unutulmaz
şarkılarını, Ferhat Livaneli ve orkestrasıyla birlikte yorumlayan Ali İnsan
dakikalarca alkışlandı.
Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)