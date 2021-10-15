DENİZTEMİZ DERNEĞİ VE MALTEPE BELEDİYESİ İLE ATIKLARI TEMİZLEDİ

Maltepe Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile DenizTemiz Derneği

ekipleri işbirliğiyle Maltepe sahilindeki atıklar toplandı. Ekipler atıkları türlerine

göre ayrıştırarak topladı. Plastik, kâğıt gibi geri dönüştürülebilen atıklar özel

poşetlere toplanırken geri dönüştürülemeyecek malzemeler de ayrı bir yere

toplandı.

GRUPLARA AYRILDILAR

Küçükyalı sahilindeki etkinlik öncesinde eğitmen eşliğinde oryantasyon

çalışması yapıldı. Oryantasyon çalışmasından sonra gruplar farklı atıkları

toplamak için ayrılarak harekete geçti. Atıkların toplanmasının ardından yapılan

sonuç toplantısı ile etkinlik sona erdi.

‘MÜSİLAJI DA ENGELLEMİŞ OLURUZ’

DenizTemiz Derneği Gönüllü Projeler Koordinatörü Hüseyin Recepoğlu,

Maltepe Belediyesi ile düzenledikleri etkinliğin önemine değinirken, “Kıyıdaki

kirlilik denizlere çok fazla yansıyor. Dayanışma kültürü ile birlikte, hep birlikte

bir şeyler yapmamız lazım, gönüllülüğü yükseltmek lazım. Denizlerdeki

müsilajın kirlilik ve ortalama sıcaklık ile çok fazla ilgisi var. Biz denizleri ne

kadar temizlersek müsilajı da o kadar engellemiş oluruz” ifadelerini kullandı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)