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DENİZTEMİZ DERNEĞİ VE MALTEPE BELEDİYESİ İLE ATIKLARI TEMİZLEDİ

DENİZTEMİZ DERNEĞİ VE MALTEPE BELEDİYESİ İLE ATIKLARI TEMİZLEDİ

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Ekim 2021 Cuma 16:02
DENİZTEMİZ DERNEĞİ VE MALTEPE BELEDİYESİ İLE ATIKLARI TEMİZLEDİ
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Maltepe Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile DenizTemiz Derneği
ekipleri işbirliğiyle Maltepe sahilindeki atıklar toplandı. Ekipler atıkları türlerine
göre ayrıştırarak topladı. Plastik, kâğıt gibi geri dönüştürülebilen atıklar özel
poşetlere toplanırken geri dönüştürülemeyecek malzemeler de ayrı bir yere
toplandı.
GRUPLARA AYRILDILAR
Küçükyalı sahilindeki etkinlik öncesinde eğitmen eşliğinde oryantasyon
çalışması yapıldı. Oryantasyon çalışmasından sonra gruplar farklı atıkları
toplamak için ayrılarak harekete geçti. Atıkların toplanmasının ardından yapılan
sonuç toplantısı ile etkinlik sona erdi.
‘MÜSİLAJI DA ENGELLEMİŞ OLURUZ’
DenizTemiz Derneği Gönüllü Projeler Koordinatörü Hüseyin Recepoğlu,
Maltepe Belediyesi ile düzenledikleri etkinliğin önemine değinirken, “Kıyıdaki
kirlilik denizlere çok fazla yansıyor. Dayanışma kültürü ile birlikte, hep birlikte
bir şeyler yapmamız lazım, gönüllülüğü yükseltmek lazım. Denizlerdeki
müsilajın kirlilik ve ortalama sıcaklık ile çok fazla ilgisi var. Biz denizleri ne
kadar temizlersek müsilajı da o kadar engellemiş oluruz” ifadelerini kullandı.
KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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