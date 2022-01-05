banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16
az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1,988.39
ALTIN
793.57
DOLAR
13.52
STERLİN
18.34
EURO
15.34
Bu Projede Müteahhit Değil Esnaf Kazanacak !...
Bu Projede Müteahhit Değil Esnaf...
Elektrikten harç ve cezalara: Yeni yıl zamlarının listesi
Elektrikten harç ve cezalara: Yeni...
Tekstilde Tehlike Çanları
Tekstilde Tehlike Çanları
Son Yılların En Çok Kazandıranı Gayrimenkul
Son Yılların En Çok Kazandıranı...

Dayanışma Ve Yardımlaşma Hayatını Kurtardı

Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Duran Duman Küçükyalı’da belki de hayatını kurtardığı Maltepeli hemşerimizi iş yerinde ziyaret etti. Küçükyalı’da bir anda fenalaşarak bayılan ve yere düşmek üzere olan hemşehrimize belediye personeli Duran yardım etmiş, kafasını otobüs durağındaki demirlere vurmasını önleyerek belki de hayatını kurtarmıştı. Maltepe’de butik işleten hemşehrimiz kendisine yardım eden Duran ile iş yerinde bir araya geldi. Geçirdiği sağlık sorunu sonrası kendisi ile bu kadar ilgilenilmesinden son derece mutlu olduğunu söyleyen hemşehrimiz yaşadıklarını şöyle anlattı:

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Ocak 2022 Çarşamba 16:56
Dayanışma Ve Yardımlaşma Hayatını Kurtardı
banner171

‘Duyarlılığı için teşekkür ederim’
‘‘Ben olayı tam olarak hatırlamıyorum, fakat anımsıyorum. Yarı baygınken benim için
endişelenen insanların seslerini duyar gibiydim, fakat bilincim tam olarak açık
olmadığı olayı detaylı aktarmam mümkün değil. Duran bey, bana yardımcı olmuş,
montunu üzerime örtmüş, ambulans çağırmış ve gelene kadar benimle ilgilenmiş
sanırım. Bu duyarlılığı için ve sonrasında beni ziyareti için kendisine teşekkür
ederim.”
“Bu bir insanlık vazifesi”
Maltepe Belediyesi personeli Duran Durman ise bunun ‘‘insanlık vazifesi’’ olduğunu
söyledi. Olay gününü kurtardığı hemşehrimizin yanında tekrar anlatan Duman şu
ifadeleri kullandı: ‘‘Biz ekip olarak Küçükyalı alt geçidin temizliği için
görevlendirilmiştik. Sahaya geldiğimizde ben araçta iken kadın arkadaşımızın
fenalaşmak üzere olduğunu gördüm. Araçtan inip yanına doğru ilerlediğimde
bayılmak üzere olduğunu fark ederek kendisinin yere düşmesini önledim. 
Arkasında bulunan cam ve demirlerin üzerine düşmesini önlemeye çalıştım. O an
aklımdan geçen tek düşünce ‘yere düşerse başından ağır darbe alacak, ben bunu
önlemeliyim’ oldu. Benimle birlikte sonradan sağlıkçı olduğunu öğrendiğim bir kadın
daha yardımcı olmaya çalıştı. Hemen montumu çıkarıp, üzerini örttüm, ambulansı
aradım, ambulans gelene kadar yanından ayrılmadım. Cebindeki telefondan babasını
arayarak ailesini de haberdar ettim. Bugün de kendisini ziyaret ederek iyi olduğunu
görmek beni mutlu etti açıkçası.”
Daha önce bir kişi zor durumdayken çevrede bulunan herkesin yardıma koştuğunu
ancak günümüzde böyle bir yardımlaşmanın kalmadığını söyleyen Duran,
“Bugünlerde ise sadece bir iki kişi ya yardım ediyor ya edemiyor ya da etmiyor. Bu
yardımlaşma, dayanışma duygumuzu kaybetmeyelim isterim’’ şeklinde konuştu.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maltepe’nin fitness merkezi açıldı
Maltepe’nin fitness merkezi açıldı
Yeni yılın ilk meclis toplantısında çifte müjde
Yeni yılın ilk meclis toplantısında çifte müjde
2021’de yüzlerce hemşerimize giysi yardımı yaptık
2021’de yüzlerce hemşerimize giysi yardımı yaptık
Maltepe Belediyesi’nden 350 çocuğa yılbaşı hediyesi
Maltepe Belediyesi’nden 350 çocuğa yılbaşı hediyesi
Belediye binasından 2’si yaralı 423 kişi tahliye edildi
Belediye binasından 2’si yaralı 423 kişi tahliye edildi

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169