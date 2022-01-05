Dayanışma Ve Yardımlaşma Hayatını Kurtardı

‘Duyarlılığı için teşekkür ederim’
‘‘Ben olayı tam olarak hatırlamıyorum, fakat anımsıyorum. Yarı baygınken benim için
endişelenen insanların seslerini duyar gibiydim, fakat bilincim tam olarak açık
olmadığı olayı detaylı aktarmam mümkün değil. Duran bey, bana yardımcı olmuş,
montunu üzerime örtmüş, ambulans çağırmış ve gelene kadar benimle ilgilenmiş
sanırım. Bu duyarlılığı için ve sonrasında beni ziyareti için kendisine teşekkür
ederim.”
“Bu bir insanlık vazifesi”
Maltepe Belediyesi personeli Duran Durman ise bunun ‘‘insanlık vazifesi’’ olduğunu
söyledi. Olay gününü kurtardığı hemşehrimizin yanında tekrar anlatan Duman şu
ifadeleri kullandı: ‘‘Biz ekip olarak Küçükyalı alt geçidin temizliği için
görevlendirilmiştik. Sahaya geldiğimizde ben araçta iken kadın arkadaşımızın
fenalaşmak üzere olduğunu gördüm. Araçtan inip yanına doğru ilerlediğimde
bayılmak üzere olduğunu fark ederek kendisinin yere düşmesini önledim.
Arkasında bulunan cam ve demirlerin üzerine düşmesini önlemeye çalıştım. O an
aklımdan geçen tek düşünce ‘yere düşerse başından ağır darbe alacak, ben bunu
önlemeliyim’ oldu. Benimle birlikte sonradan sağlıkçı olduğunu öğrendiğim bir kadın
daha yardımcı olmaya çalıştı. Hemen montumu çıkarıp, üzerini örttüm, ambulansı
aradım, ambulans gelene kadar yanından ayrılmadım. Cebindeki telefondan babasını
arayarak ailesini de haberdar ettim. Bugün de kendisini ziyaret ederek iyi olduğunu
görmek beni mutlu etti açıkçası.”
Daha önce bir kişi zor durumdayken çevrede bulunan herkesin yardıma koştuğunu
ancak günümüzde böyle bir yardımlaşmanın kalmadığını söyleyen Duran,
“Bugünlerde ise sadece bir iki kişi ya yardım ediyor ya edemiyor ya da etmiyor. Bu
yardımlaşma, dayanışma duygumuzu kaybetmeyelim isterim’’ şeklinde konuştu.
KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)