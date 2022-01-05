Dayanışma Ve Yardımlaşma Hayatını Kurtardı

‘Duyarlılığı için teşekkür ederim’

‘‘Ben olayı tam olarak hatırlamıyorum, fakat anımsıyorum. Yarı baygınken benim için

endişelenen insanların seslerini duyar gibiydim, fakat bilincim tam olarak açık

olmadığı olayı detaylı aktarmam mümkün değil. Duran bey, bana yardımcı olmuş,

montunu üzerime örtmüş, ambulans çağırmış ve gelene kadar benimle ilgilenmiş

sanırım. Bu duyarlılığı için ve sonrasında beni ziyareti için kendisine teşekkür

ederim.”

“Bu bir insanlık vazifesi”

Maltepe Belediyesi personeli Duran Durman ise bunun ‘‘insanlık vazifesi’’ olduğunu

söyledi. Olay gününü kurtardığı hemşehrimizin yanında tekrar anlatan Duman şu

ifadeleri kullandı: ‘‘Biz ekip olarak Küçükyalı alt geçidin temizliği için

görevlendirilmiştik. Sahaya geldiğimizde ben araçta iken kadın arkadaşımızın

fenalaşmak üzere olduğunu gördüm. Araçtan inip yanına doğru ilerlediğimde

bayılmak üzere olduğunu fark ederek kendisinin yere düşmesini önledim.

Arkasında bulunan cam ve demirlerin üzerine düşmesini önlemeye çalıştım. O an

aklımdan geçen tek düşünce ‘yere düşerse başından ağır darbe alacak, ben bunu

önlemeliyim’ oldu. Benimle birlikte sonradan sağlıkçı olduğunu öğrendiğim bir kadın

daha yardımcı olmaya çalıştı. Hemen montumu çıkarıp, üzerini örttüm, ambulansı

aradım, ambulans gelene kadar yanından ayrılmadım. Cebindeki telefondan babasını

arayarak ailesini de haberdar ettim. Bugün de kendisini ziyaret ederek iyi olduğunu

görmek beni mutlu etti açıkçası.”

Daha önce bir kişi zor durumdayken çevrede bulunan herkesin yardıma koştuğunu

ancak günümüzde böyle bir yardımlaşmanın kalmadığını söyleyen Duran,

“Bugünlerde ise sadece bir iki kişi ya yardım ediyor ya edemiyor ya da etmiyor. Bu

yardımlaşma, dayanışma duygumuzu kaybetmeyelim isterim’’ şeklinde konuştu.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)