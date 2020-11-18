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Çocuk Tiyatrosunun Davetsiz Oyuncusu

Minik kediden gölge oyunu..

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Kasım 2020 Çarşamba 10:11
Çocuk Tiyatrosunun Davetsiz Oyuncusu
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Seyirciler önce oyunun bir parçası sandılar ama gerçek sonradan ortaya çıktı.

Maltepe Belediyesi’nin düzenlenmiş olduğu kültür-sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen “Merhaba Gölgem” adlı çocuk oyunu, oldukça ilginç ve eğlenceli anlara sahne oldu. Oyun esnasında sahneye çıkan ve izleyicilerin ilk an oyunun bir parçası sandığı kedi, müziğin ritmine ve oyunculara göre pozisyon alarak oyuna renk kattı.

Mask-Kara Tiyatrosu tarafından Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Merhaba Gölgem” isimli çocuk oyununa, sevimli kedi de katılarak eşlik etti.  Kültür merkezinin bahçesinde çalışanlarca bakılan ve yaşamını sürdüren sevimli kedi, sahnelenen çocuk oyununun izleyicileri arasındaydı. Bir ara sahneye çıkan minik kedi, sahnede oyunculara zor anlar yaşatsa da bir zaman sonra müziğin ritmine ve oyunculara göre pozisyon alarak oyuna renk kattı.

Yönetmenliğini Nurhan Uslu’nun yaptığı, hikayesini Ali Eyidoğan’ın yazdığı, rollerini Eylül Başoğlu, Özge Erdemir ve Esin Şahin’in paylaştığı, “Sırtında çantasıyla okula giderken hayal kuran bir öğrencinin birden gölgesini fark ederek onunla yaptığı bir yolculuğu” anlatan tiyatro oyununda sevimli kedi de kendisi ve yarattığı gölgesiyle değme oyunculara taş çıkarttı. Kedinin performansı izleyicilerden büyük alkış aldı. 

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