‘Çocuk Tiyatroları Şenliği’ başlıyor :

Her gün bir oyun miniklerle buluşacak Maltepe Belediyesi, Maltepeli çocuklar için yarıyıl tatilinin başlaması nedeniyle Prof. Dr.Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde, “Sömestir 2022 Çocuk Tiyatroları Şenliği” düzenleyecek. 24 Ocak - 4 Şubat tarihlerinde ücretsiz gerçekleşecek şenlikte her gün farklı bir tiyatro oyunu sahnelenecek.