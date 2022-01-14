‘Çocuk Tiyatroları Şenliği’ başlıyor :

İLK OYUN: SEVİMLİ KORKULUK
Çocuk Tiyatroları Şenliği, Mavi Kumpanya’nın “Sevimli Korkuluk” isimli
oyununun gösterimiyle başlayacak. Karya Tiyatro Atölyesi, Türkiye’nin ilk yerli
uçağını üreten Vecihi Hürkuş’un öyküsünden esinlenerek yazdığı “Hürkuş”
isimli oyunuyla sahne alacak. Mesele Kumpanya çevre duyarlılığına sahip “Son
Tohum” isimli oyunla minik izleyicilerle buluşacak. Mavi Kumpanya “Bilgin ile
Bilmiş”, “Yardımsever Defne”, “Kuki’nin Misafirleri”, “Mucit Olmama Az
Kaldı”, “Yüz Yıllık Ağaç”, “Kalabalık Aile”, “Kahraman Kamil”, “Müge’nin
Ödevi”, “Parktaki Süper Dostlar” isimli oyunların gösterimlerini yapacak.
Şenlik Takvimi
24 Ocak Pazartesi- Sevimli Korkuluk
25 Ocak Salı-Hürkuş
26 Ocak Çarşamba-Bilgin ile Bilmiş
27 Ocak Perşembe- Yardımsever Defne
28 Ocak Cuma-Kuki’nin Misafirleri
29 Ocak Cumartesi- Mucit Olmama Az Kaldı
30 Ocak Pazar- Yüz Yıllık Ağaç
31 Ocak Pazartesi- Kalabalık Aile
1 Şubat Salı- Kahraman Kamil
2 Şubat Çarşamba- Müge’nin Ödevi
3 Şubat Perşembe- Parktaki Süper Dostlar
4 Şubat Cuma- Son Tohum
KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)