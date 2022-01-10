Cemal Süreya’nın ismi Maltepe’de yaşayacak

Altayçeşme Mahallesi Kader Sokak’ta bulunan 2 bin 552 metrekarelik alanda yenilenen ve Cemal Süreya'nın adının verildiği parkın açılışı geniş bir katılımla gerçekleşti. Ünlü heykeltraş Güner Yener'in yaptığı Cemal Süreya büstü, zemine yerleştirilen Süreya dizeleri bin 62 metrekare yeşil alan, çocuk oyun alanları, fitness ve spor alanları, yürüyüş parkuru ile kafeteryanın da olduğu parkın açılışına Cemal Süreya'nın kardeşi Perihan Bakır, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, CHP Maltepe İlçe Başkanı Ali Cengiz Erol, sanatçılar İlkim Karaca, Hilmi Yarayıcı, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda Maltepeli katıldı. Kurdele kesiminden hemen sonra Cemal Süreya’nın heykeli önünde toplanan vatandaşlara Cem Karaca’nın eşi İlkim Karaca Cemal Süreya’dan ‘’Aşksın sen gidişinden bildim seni’’ adlı şiiri okudu.

İSYANINI DİZELERE DÖKTÜ

Cemal Süreya Parkı'nı büyük bir mutlulukla açtıklarını belirten Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç yaptığı konuşmada şunları söyledi:

‘‘Cemal Süreya, Türk edebiyatı için, Türk aydınları için, değişim ve dönüşüm için çok önemli bir simgeydi. Doğduğu topraklarda çok zor koşullarda sürgüne gönderilen ama isyan etmeyi bırakıp bunu dizelere döken bir şairimiz. Şair olduğu kadar müfettişlik yapan, devlet dairelerinde çalışan, en zor koşullarda yoksulluk yıllarında bile bunu kalemle anlatmaya çalışan, aşkı, sevdayı, kadına olan bakışı, insan ilişkilerini devrimci ruhuyla anlatan bir şairimizdir. İstedik ki çocuklarımız dizeler üzerinde, şiirler içinde özgürce koşup oynayabilsin. İstedik ki Maltepe'de genç kuşaklara bu şairlerimizin de aktarılması için vesile olabilecek alanlar oluşturalım. İşte Yaşar Kemal Kültür Merkezi inşaatı bitmek üzere, Türkan Saylan var. Burada Cemal Süreya olacak. Başka yerde başka alanlarda yine aydınlarımız, entelektüellerimiz olacak. "

ÇOCUKLARIN OYNAMASINDAN ÇOK MUTLU OLURDU

Cemal Süreya’nın kız kardeşi Perihan Bakır ise çok duygulandığını belirtti. Bakır, “Abimin de ruhuna değsin. Çok sevenleri olduğunu biliyordum, fakat keşke yaşarken de etrafında sevenleri olsaydı. Tabii ki mutluluk verecek bir duygu. Hem acı hem mutluluk veren bir duygu, emeği geçenlere teşekkür ederim, ellerine sağlık. Çok beğendim. Çocuklar oynuyor, abim çocukların oynamasını severdi“ diye konuştu.