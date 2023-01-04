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Cemal Süreya, Maltepe’de Anılacak

Usta şair Cemal Süreya, vefatının 33. Yıl dönümünde adının yaşatıldığı Maltepe’de özel bir programla anılacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ocak 2023 Çarşamba 16:13
Cemal Süreya, Maltepe’de Anılacak
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Maltepe Belediyesi, her yıl farklı programlarla andığı Türk edebiyatının usta şairlerinden, yazar ve çevirmen Cemal Süreya’yıözel bir programla anıyor. Geçtiğimiz yıl Altayçeşme Mahallesi’ne Cemal Süreya Parkı’nı kazandıran Maltepe Belediyesi, usta şairi vefatının 33. yıl dönümünde düzenleyeceği “Cemal Süreya Anması” isimli programla anacak. 9 Ocak 1990 yılında yaşamını yitiren usta kalem için anma programı 9 Ocak Pazartesi günü Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde saat 20.00’da gerçekleşecek. Moderatörlüğünü şair HaydarErgülen’in üstleneceği programa ressam ve şair Engin Turgut ve yazar Nilay Özer katılacak.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

CEMAL SÜREYA, ŞİİRLERİ VE SANATIYLA ANILACAK

Programda ‘İkinci Yeni’ şiirinin öncü şairlerinden biri olan, şiirlerinin yanı sıra denemeler, tenkit yazıları, şiir ve düz yazı tercümeleri, çocuk kitabı, günce ve derlemelere imza atan Cemal Süreya, şiirleri ve sanatıyla anılacak. Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce düzenlenecek program halka açık ve ücretsiz düzenlenecek. Programın davetiyeleri etkinlik tarihinden iki gün önce Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi gişesinden ve www.tskm.org.tr adresinden edinilebilir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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