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Büyük Zaferin 100’üncü Yılında Görkemli Kutlama

Maltepe’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıldönümü büyük bir coşkuyla kutlandı. Ellerinde meşaleler, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle fener alayına katılan binlerce Maltepeli Cumhuriyet’e sahip çıktıklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Ağustos 2022 Çarşamba 09:10
Büyük Zaferin 100’üncü Yılında Görkemli Kutlama
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Maltepe Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yılını görkemli bir konserle kutladı. Belediye bandosunun günün anlam ve önemine yönelik marşlarıyla hareketlenen binlerce Maltepeli ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle meşaleler eşliğinde yürüyüşe geçti. İzmir Marşı’nı söyleyen ve Cumhuriyet’e bağlılıklarını bir kez daha dile getiren Maltepelilere Belediye Başkanı Ali Kılıç da eşlik etti. Belediye önünden konser alanına doğru “30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” pankartı açılarak gerçekleştirilen fener alayı sonrası Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı söylendi. İlçedeki siyasi parti temsilcilerinin de yer aldığı etkinlikte ilçede artık geleneksel hale gelen birtakım görsel şovlar da yapıldı.

KILIÇ’TAN GENÇLİK VURGUSU

Konser öncesi bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Hepinizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı canı gönülden kutluyorum. Sizle bir mücadeleye daha imza atmamız gerekiyor. Cumhuriyet’i ilelebet koruyacak mısınız? Atatürk bu toprakları emperyalistlerden temizlediğinde tek güvendiği siz gençlerdir. O nedenle bir kardeşiniz, bir abiniz olarak, belediye başkanınız olarak Maltepeli gençlerden tek bir isteğim var. Koşullar ne olursa olsun Mustafa Kemal’in kurduğu, kimsenin kimseye kem gözle bakmadığı, kimin hangi etnik kimlikten geldiğini, ne giydiğini, neye inandığını, ne yiyip ne içtiğini bir tarafa bırakarak insan olmanın erdemiyle Cumhuriyet’i temsil ettiğimiz sizlerin buna sahip çıkmasını istiyorum. Sizlerin gözünüzdeki bu ateşi gördüğümde inanın ki Cumhuriyet’e olan sevdamız bir o kadar daha güçlü bir sevgiyle kenetlenerek devam edecektir. Bir yüzyılı geride bırakıyoruz, bir asır. Cumhuriyet doğduğu günden bu yana kadar annelerimiz, babalarımız, nenelerimiz, dedelerimiz tüm zorluklara rağmen, 2. Dünya Harbi, askeri darbe ve ekonomik krizlere rağmen Cumhuriyet’i bugüne kadar getirip ikinci yüzyılın anahtarını sizlere teslim ediyorlar. Teslim almaya hazır mıyız?” dedi.

GRİPİN’DEN MUHTEŞEM KONSER

Konuşmalar sonrası sahne alan Gripin sevilen şarkılarını seslendirdi. Şarkılara eşlik eden binlerce Maltepeli büyük zaferin coşkusunu Maltepe sokaklarına taşıdı. (30.08.2022)

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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