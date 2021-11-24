Birbirinden Değerli Yazarlar Ve Önemli İçeriklerle

Maltepe Belediyesi’nin aylık kültür, sanat ve edebiyat yayını “İstasyon Dergi”nin 14. sayısı okuyucularıyla buluştu. Dergi, kapağında Hababam Sınıfı’nın yazarı, Türk edebiyatının usta ismi Rıfat Ilgaz’ın illüstrasyonuyla okuyucularını karşıladı. Kültürü, sanatı, edebiyatı merkezine alan dergi bu sayısında da zengin içeriğiyle okurlarına üzerinde düşünülecek yeni alanlar açıyor. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Almanya’ya göçün 60. yılı nedeniyle “Göçün 60 Yılı ve Öğrettikleri” isimli yazıyı kaleme aldı.

JÜLİDE KURALİSTASYON’DA

Haydar Ergülen “Potpuri-2” başlıklı yazısında, “Samanyolu” isimli şarkısıyla büyük üne kavuşan sanatçı Berkant’ı ve pek çok unutulmaz şarkının bestecisi Bora Ayanoğlu’nun müzikal yaşamını mercek altına aldı. Gazeteci Bircan Usallı Silan, oyuncu Jülide Kural ile sanat yaşamı üzerine röportaj yaptı. Ünlü şair- yazar Prof.Dr.Ataol Behramoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla “Öğretmenim” isimli yazısını okurlarıyla paylaştı.

FÜRUH FERRUHZAD’I ANLATTILAR

Kasım ayında doğan Sait Faik Abasıyanık, John Berger, İlhan Berk ve Albert Camus dizeleriyle ve şiirleriyle derginin sayfalarında yer aldı. Nebahat Ayhan, ünlü tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter’i 2. ölüm yıl dönümünde “Yıldız Ol” , Nazım Alpman, usta gazeteci Savaş Ay’ı 8. ölüm yıl dönümünde “Savaşta ve Barışta Gazeteci: Savaş Ay” isimli yazıyla andı. Nurten Geroğlu, 20. yüzyılda yaşamış İran’ın en önemli şairlerinden FüruğFerruhzad anısına “Yeşereceğimi Biliyorum”, Melda Davran “İki Biricik Kadın Füruğ ve Nazan” isimli yazıyı okurlarla paylaştı. Serhan Asker, edebiyatın unutulmaz ismi Enver Gökçe’nin 40. ölüm yıl dönümünde “Enver Gökçe” isimli yazıyı, gazeteci-yazar Zeynep Oral ise ünlü şair Gülten Akın’ı kaleme aldı.

‘ÖLÜMSÜZ ATATÜRK’ YAZISI

Tarihçi-yazar Sinan Meydan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83. yılı dolayısıyla “Ölümsüz Atatürk” isimli yazıyı paylaştı. AKUT Onursal Başkanı- yazar Nasuh Mahruki “Sümerler”, müzisyen ve yazar Zülfü Livaneli “Şiir Bilinçtir, Bilinç ise Hastalık”, Ahmet Telli “Diyarbakır’da Bir Gün”, Canan Aslan “Kimlik”, Barış İnce “İtiraz Yemini”, İzzet Çapa “Okuduklarımdan Öğrendiğim Bir Şeyler Var”, Nebil Özgentürk “Ümit Yaşar ve Orhan Veli’nin İstanbul’u” isimli yazılarıyla okurların karşısına çıktı. Şair-yazar Akgün Akova “Işık Saçan”, yazar MarioLevi “Esnaf Lokantalarını Sever misiniz?”, yazar Yaşar Seyman “Kelebekler Özgürdür”, Aydın Ilgaz, “Yaşar Kemal Haklı Çıktı”, Kürşat Başar “Dizi Dizi İnciler”, Ayşen Şahin “Bengin” isimli yazılarıyla derginin sayfalarında yerini aldı. Kenan Başaran “Hafızamda Yıkım Var”, Mahmut Temizyürek “Yahya Kemal Haysiyeti”, Elem Erk “Kırk Yaşın Leyla’sı” isimli şiiri, Şükrü Erbaş “Belki de ‘Bilmiyorum’ Demek Daha Doğru Olacak”, Ulaş Geroğlu “Yaşıyoruz Dedik Be”, Kubilay Erdelikara “Hayat Sahnede”, Seda Şanlı “O Yerlerde Mutluluk Var”, Aylin Ünal “Mutsuzluk Saatleri Mumun ve Dansı” isimli yazılarıyla edebiyatseverlere eşlik etti. Derginin bu sayısında Dilek Neşe Açıker “Her Şeyin Mümkün Olduğu Bir Yer”, Bilge Çolak, Burcu Arslan, Deniz Öcen “Zuhal”, Halil İbrahim Özcan “Eren Aysan”, Derya Erkenci “Şimdiki Zamanın Hikayesi” isimli yazılarını okuyucularına sundu. Ücretsiz yayınlanan dergiye www.istasyondergi.com adresinden ulaşılabilir ve sesli dergi olarak dinlenebilir. (23.11.2021)

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)