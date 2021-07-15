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Bir ‘Mucize’ de Maltepe Belediyesi’nden geldi

Aziz Gönençer’in hikâyesini Kırmızıgül beyazperdeye taşımıştı Mahsun Kırmızıgül’ün gişe rekorları kıran ve devamını da çektiği ‘Mucize’ filmine bir halka da Maltepe Belediyesi ekledi. Hayatı filme konu olan ve Maltepe’de pazarcılık yapan Aziz Gönençer’in, semt pazarındaki yer talebi isteğini geri çevirmeyen Maltepe Belediyesi ona bir pazar yeri tahsis etti. ‘Mucize’nin ‘Aziz’i, sanatın, sanatçının ve engellilerin yanında olduğunu belirten Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve yetkililere hizmetlerinden ve kendisine yapılan bu destekten ötürü teşekkür etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Temmuz 2021 Perşembe 12:49
Bir ‘Mucize’ de Maltepe Belediyesi’nden geldi
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Geçimini yaklaşık 5 yıldır Maltepe’de pazarcılıkla sağlayan Aziz Gönençer, Altayçeşme Semt Pazarı’nda da tezgâh kurabilmek için belediyeden talepte bulundu. Belediye zabıtası da Gönençer’in bu talebini karşılayarak ona bir pazar yeri tahsis etti. Kendisi gibi pazarcı olan eşiyle hayat mücadelesine yılmadan devam eden ve geçirdiği çocuk felci nedeniyle bedensel engeli bulunan Gönençer, aldığı bu haber üzerine büyük sevinç yaşadı. Başta Ali Kılıç olmak üzere belediyenin yetkili tüm birimlerine teşekkür eden ‘Mucize’nin ‘Aziz’i, “Hayatımdaki bir mucizeyi de sizlerin sayesinde yaşadım” dedi.

AZİZ GÖNENÇER KİMDİR?

1 Aralık 1964 yılında Diyarbakır’ın Sur ilçesinde doğan Gönençer ilk ve ortaöğrenimi, arkadaşı Mahsun Kırmızıgül ile birlikte tamamladı. Mahalleden de Kırmızıgül ile arkadaş olan Gönençer, küçük yaşlarda geçirdiği çocuk felci yüzünden bedensel engelli olarak hayatına devam etti. Daha sonra İstanbul’a göç eden ailesiyle birlikte yaşama tutunan Gönençer, uzun yıllar boyunca Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde çalıştı. Buradan emekli olan Gönençer, daha sonra eşiyle birlikte pazarcılığa başladı.

10 senedir Maltepe’de oturan Gönençer’in hayatı, arkadaşı Mahsun Kırmızıgül’ün onun hikâyesini beyazperdeye aktarmasıyla değişti. Mucize ve devam filmi Mucize 2: Aşk ile birden tanınan Gönençer, şimdi Maltepe Belediyesi’nin de desteğiyle açacağı pazar yerinde hayatına ve mücadelesine devam edecek. 

İstanbul Times Haber jansı (İTHA)

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