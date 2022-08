Bir Gelenek 9 Yıl Sonra Yeniden Canlandı

MALTEPE / İSTANBUL İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2013 yılına kadar geleneksel olarak düzenlenen ve o tarihten bu yana yapılmayan “Adalar’ın Efsane Sporcuları Programı”nı yeniden başlattı. Maltepe Çınar Mahallesi’ndeki eski atletizm pistinde düzenlenen etkinlikte, sırasıyla Adalı eski milli futbolcu Özkan Şendir, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve İmamoğlu birer konuşma yaptı. İstanbul'u bir an evvel olimpiyatlarla buluşturmak istediklerini vurgulayan İmamoğlu, “Gerçekten bu şehre yakıştığı kadar, dünyanın başka bir şehrine o olimpiyat daha fazla yakışmaz diye düşünüyorum. Bu işin bir toplumsal mevzu olduğunun farkındayız. Bu sadece tesisli olmuyor, insanla oluyor. Bu bilinçle hareket ediyoruz” diye konuştu. “OLİMPİYAT, TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞMASIYLA KAZANILABİLİR” Maltepe’de yakın zamanda uluslararası standartlara uygun atletizm pistini sporcuların ve vatandaşın hizmetine sunduklarını belirten İmamoğlu, “Aynısından bir tane daha, hatta daha kapsamlısının Avrupa yakasında da yapacağız. Temel sporlara eğilen atletizmden, jimnastiğe, yüzmeden diğer bütün branşlara eğilen bir süreci yaşatacağız” ifadelerini kullandı. Olimpiyatların, sporcu ve tesisleşmenin yanı sıra toplumsal bilinç oluşmasıyla kazanılabileceğine vurgu yapan İmamoğlu, “Bugün baktığımızda, özellikle bazı ülkeler artık 400-450 sporcuya kadar çıkacak şekilde katılım gösterirken, ne yazık ki biz, çok daha aşağıda kalıyoruz. Son katılımımız 108 sporcuydu. Nüfusumuza baktığımızda gerçekten ülkemize bu katılım yakışmıyor. Bunu yükseltmek zorundayız” dedi. “AKIL DIŞI TUTUMLARI AKIL ÇEMBERİNE ÇEKTİĞİMİZ TAKTİRDE…” Sporun geniş kesimler için de yaygınlaştırılması gerektiğinin altını çizen İmamoğlu, toplumda yaygınlaşan obezite sorununa dikkat çekti. İstanbul’un yüz ölçüm olarak İstanbul’un en küçük ilçesi olmasına rağmen, sporda etkin bir yeri olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, futbol virtüözü Lefter Küçükandonyadis’den boks efsanesi Garbis Zakaryan’a kadar, farklı branşlarda ün yapmış Adalarlı 230 sporcudan bazılarının isimlerini andı. “Adalar’ın Efsane Sporcuları” etkinliğinin en son 2013 yılında düzenlendiğini hatırlatan İmamoğlu, şunları söyledi: “Bugün hazırlanan süreci, seneye çok daha iyi bir noktaya taşıyacağız. Ve devamını geleneksel hale getirme noktasında, özenli bir çalışma yapacağız. Bu şehrin ve bu ülkenin butik bir güzelliği, efsane ve bir güzelliği. Bunun korunması, geliştirilmesi, dünya çapında bir mekan haline gelmesi, tanıtılan bir destinasyon pozisyonuna bürünmesi için elimizden gelen bütün fedakarlığı Adalar için yapmaya devam edeceğiz. Bazen önümüze dikilen, hiç beklemediğimiz engeller olabiliyor. Ama bu bir kısım akıl dışı tutumları da inşallah akıl çemberin içine çektiğimiz takdirde, gelecekte çok daha pratik, çok daha güzel işleri hep birlikte başaracağız. Buradan Adalar’ın efsane sporcularını, özellikle hayatını kaybedenleri minnetle anıyorum. Hayatta olanlara güzel bir ömür, sağlıklı bir ömür diliyorum.” GÜL: “FARKLILIKLARI ZENGİNLİK OLARAK GÖRÜYORUZ” Adalarlı 230 milli sporcu için yakın zamanda bir sergi açılışı yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Gül de “Bu sporcular içinde her dinden, her dilden, her milletten insanlar var. Adalarımızın zaten tarihi, kültürel, coğrafi, zenginliği var. İnsani zenginliğini de anlamış olduk. Yani çok farklılıklarımız var, ama bu farklılıkları zenginlik olarak görüyoruz. Şimdi burada çocuklarımız da aynı şekilde farklı farklı olsalar da dayanışma, kardeşlik, birlik içinde, bir arada spor yapıyorlar. Bunu Adalar’ın en önemli niteliği olarak ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Adalarlı 230 milli sporcuya madalyaları takdim edildi. Aralarında Lefter Küçükandonyadis’in de bulunduğu yaşamını yitirmiş sporcuların madalyalarını, aile fertleri teslim aldı. Madalya takdiminin ardından, Adalar’da faaliyet gösteren kulüpler arasında çeşitli müsabakalar gerçekleştirildi. Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA