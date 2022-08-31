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Belediyeden Okullarda Ortak Denetim

Maltepe Belediyesi okullar açılmadan okulların çevresinde bulunan dükkânlarda çocukların genel güvenliği kapsamında denetim başlattı. Okulların açılış tarihi olan 12 Eylül 2022’ye kadar Maltepe genelinde tüm okulların etrafında bulunan esnafın denetimi tamamlanmış olacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Ağustos 2022 Çarşamba 15:59
Belediyeden Okullarda Ortak Denetim
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Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Kaymakamlığa bağlı bulunan İlçe Tarım Müdürlüğü Gıda Mühendisleri ve Maltepe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro ‘Mobil Okul Timi’’ ekipleri denetime birlikte katıldı. Ekipler, denetimde çocuk güvenliğine verilen önemle titizlikle denetimin gerçekleştirildiğini belirtildi.

85 OKUL ÇEVRESİ DENETLENECEK

İlçe genelinde toplam 85 okul çevresinde denetim gerçekleşecek. Yapılacak olan denetimde, çocuk güvenliği kapsamında enerji içecekleri, çikolataları, tek dal sigara satışları, yasaklı ürün kontrolü, ürünlerin son kullanma tarihleri, ruhsat kontrolü ve hijyen denetimi gerçekleştirildi. İmalathanesi olan yerlerin imalat koşulları da yerinde incelendi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, evrak, içerik ve gıda tüzüğü açısından eksiği olan işyerlerinin tamamına tutanak tutulduğu, eksiklerin giderilmesi için bilgilendirme yapıldığı veKüçükyalı Mahallesi’nde başlatılan denetimlerin 12 Eylül’e kadar tüm mahallelerde tamamlanmış olacağı belirtildi. (30.08.2022)

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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