Belediye binasından 2’si yaralı 423 kişi tahliye edildi

Maltepe Belediyesi, AKUT Vakfı ile işbirliği anlaşması kapsamında ilçe
genelinde afet hazırlık çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Çalışmalar
kapsamında belli aralıklarla Maltepe halkına afet bilinçlendirme eğitimleri veren
ve Afet Koordinasyon Merkezi’ni inşa eden belediye son olarak ana hizmet
binasında afet ve acil durum tahliye tatbikatı gerçekleştirdi.
2’Sİ YARALI 423 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Tatbikat kapsamında senaryo gereği Adalar açıklarında meydana gelen 6.1
büyüklüğündeki bir depremden sonra Maltepe Belediyesi’nde çalışan personelin
tahliye operasyonu gerçekleştirildi. Maltepe Belediyesi Arama-Kurtarma ve
sağlık, AKUT Vakfı ile İstanbul İtfaiyesi’nden oluşan toplam 32 kişilik bir
ekibin müdahale ettiği tahliye tatbikatında 423 kişi güvenli bir şekilde tahliye
edildi. 2. kattaki yaralıya ilk müdahaleyi yapan ekipler yaralıyı güvenli bir
şekilde bina dışına çıkararak ambulans ile hastaneye ulaştırdı. 4. katta meydana
gelen yangında mahsur kalan bir kişi ise itfaiye ekiplerinin dışarıdan
müdahalesiyle güvenli bir şekilde kurtuldu.
MAHRUKİ’DEN TEŞEKKÜR
Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı tatbikat sonrasında açıklama yapan
AKUT Vakfı Kurucusu Nasuh Mahruki, Maltepe Belediyesi ile işbirliği
içerisinde afet yönetimi noktasında önemli çalışmalara imza attıklarını kaydetti.
Mahruki, tatbikatın amacının olası bir afet durumunda etkin ve güvenli tahliye
süreci işletilmesi noktasında yaşanabilecek olumsuzlukları, eksiklikleri tespit
etmek olduğunu ifade ederek Maltepe Belediyesi’ne teşekkür etti.
Maltepe Belediyesi, AKUT Vakfı ile işbirliği anlaşması kapsamında ilçe