Belediye binasından 2’si yaralı 423 kişi tahliye edildi

Maltepe Belediyesi, AKUT Vakfı ile işbirliği anlaşması kapsamında ilçe

genelinde afet hazırlık çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Çalışmalar

kapsamında belli aralıklarla Maltepe halkına afet bilinçlendirme eğitimleri veren

ve Afet Koordinasyon Merkezi’ni inşa eden belediye son olarak ana hizmet

binasında afet ve acil durum tahliye tatbikatı gerçekleştirdi.

2’Sİ YARALI 423 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Tatbikat kapsamında senaryo gereği Adalar açıklarında meydana gelen 6.1

büyüklüğündeki bir depremden sonra Maltepe Belediyesi’nde çalışan personelin

tahliye operasyonu gerçekleştirildi. Maltepe Belediyesi Arama-Kurtarma ve

sağlık, AKUT Vakfı ile İstanbul İtfaiyesi’nden oluşan toplam 32 kişilik bir

ekibin müdahale ettiği tahliye tatbikatında 423 kişi güvenli bir şekilde tahliye

edildi. 2. kattaki yaralıya ilk müdahaleyi yapan ekipler yaralıyı güvenli bir

şekilde bina dışına çıkararak ambulans ile hastaneye ulaştırdı. 4. katta meydana

gelen yangında mahsur kalan bir kişi ise itfaiye ekiplerinin dışarıdan

müdahalesiyle güvenli bir şekilde kurtuldu.

MAHRUKİ’DEN TEŞEKKÜR

Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı tatbikat sonrasında açıklama yapan

AKUT Vakfı Kurucusu Nasuh Mahruki, Maltepe Belediyesi ile işbirliği

içerisinde afet yönetimi noktasında önemli çalışmalara imza attıklarını kaydetti.

Mahruki, tatbikatın amacının olası bir afet durumunda etkin ve güvenli tahliye

süreci işletilmesi noktasında yaşanabilecek olumsuzlukları, eksiklikleri tespit

etmek olduğunu ifade ederek Maltepe Belediyesi’ne teşekkür etti.