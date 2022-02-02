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Başkan Kılıç’tan Şampiyon Dilara’ya Destek

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Şubat 2022 Çarşamba 15:46
Başkan Kılıç’tan Şampiyon Dilara’ya Destek
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Maltepe'nin yetiştirdiği en başarılı sporculardan milli tekvandocu Dilara Arslan yurtdışındaki bir turnuvaya maddi imkânsızlık yüzünden gidemeyeceğini belirtince devreye Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç girdi. Kılıç, Türkiye’yi ve Maltepe’yi Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda temsil eden şampiyon sporcunun turnuvaya katılması için gereken masrafların karşılanacağını belirtti.

Göreve geldiği ilk günden itibaren özellikle gençlere yönelik desteğini her geçen gün arttıran Başkan Ali Kılıç bu kez şampiyon tekvandocu Dilara Arslan için devreye girdi.  Türkiye'yi Avrupa, Dünya ve Olimpiyatlarda başarıyla temsil eden Maltepeli Arslan’ın maddi imkânsızlık yüzünden uluslararası bir turnuvaya katılamadığı bilgisi başkan Kılıç'a iletildi. Maltepe'nin yetiştirdiği genç bir sporcunun böyle bir sorun yaşamasına izin veremeyeceğini belirten Kılıç önce sporcuyla konuştu. Başarılarından dolayı Arslan’ı kutlayan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç 18-22 Şubat tarihlerinde arasında düzenlenecek Arnavutluk’taki uluslararası turnuvaya katılması için gerekli maddi desteği sağlayacaklarını bildirdi.

ÇOK MUTLU OLDUM

Başkan Kılıç'ın bu desteğinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten milli tekvandocu Dilara Arslan ‘Bu turnuva ilçemi ve ülkemi temsil edebilmem için çok önemliydi. Çünkü bu müsabakada aldığımız puan 2024 olimpiyatlarını da etkiliyor. Turnuvada birinci olursam Büyükler Avrupa Şampiyonası’na da doğrudan gitme hakkı kazanıyorum. Bireysel olarak katılacağım için masrafları kendim karşılamalıydım ama maddi imkânlarım yeterli değil. Tam umutsuzluğa düşmüştüm ki başkanımız yetişti ve sorunu çözeceğini söyledi. Bu müsabakaya onun sayesinde gidiyorum. Kendisinin de bu desteğini asla unutmayacağım. Bir sporcu ve Maltepeli olarak kendisine çok teşekkür ediyorum’ dedi. Dilara Arslan’ın bağlı olduğu Uzunçavdar Taekwondo Spor Kulübü’nün antrenörü Serkan Uzunçavdar da Başkan Kılıç’ın ve Maltepe Belediyesi’nin ne zaman zorda kalsalar yanlarında olduklarını belirterek, teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İstanbul Times Haber 

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