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Başkan Kılıç: ‘Maltepe’yi Zirveye Taşımaya Devam Ediyoruz’

Maltepe Belediye Meclisi’nin kasım ayı birinci toplantısı Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç Başkanlığı’nda gerçekleştirildi. Kılıç, İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Merkezi’nin yaptığıİstanbul’da Yaşam Kalitesi Araştırması sonuçlarına göre, Maltepe’nin İstanbul’da son on yılda en çok gelişim gösteren ilçelerden biri olduğunu söyledi.Beş kategori halinde yapılan değerlendirmeler sonucunda 2010 yılında dördüncü kategoride yer alan Maltepe’nin 2015 yılında üçüncü kategoriye, bugünse hizmetlerle ikinci kategoriye yükseldiğini kaydeden Kılıç “Bu istatistiklerin ışığında Yaşam Kalitesi Endeksi’nde 30’lu sıralardan yedinci sıraya kadar yükselen kentimiz Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne görede ilk beş ilçeden biri konumuna ulaştı. Yaşam kalitesi açısından büyük gelişim gösteren Maltepemize 56 yeni park, 384 bin metrekare yeşil alan kazandırarak İstanbul’un en yeşil dört ilçesi arasına taşımış olduk. 2014 yılında ‘Maltepe seninle değişiyor’ diyerek halkımızla birlikte başlattığımız değişim mücadelesinde ikinci dönemde de Maltepe’yi zirveye taşımaya devam ediyoruz. Bu istatistiklerden görüyoruz ki Maltepe’nin zirveye yürüyüşü devam edecek. Hizmetlerimize katkı veren Maltepe Belediyesi bürokratlarına, çalışanlarına, çalışma arkadaşlarıma, değerli meclis üyelerine, Maltepe halkına teşekkürü bir borç biliyorum.” diye konuştu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Kasım 2022 Salı 10:35
Başkan Kılıç: ‘Maltepe’yi Zirveye Taşımaya Devam Ediyoruz’
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MALTEPE ADALET MEYDANI’NIN AÇILIŞINI DUYURDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Maltepe’de önemli çalışmaların yapılmasına devam edildiğini ifade eden Kılıç “Öncelikle kız çocuklarımızın yurt sorununu çözmek için Cevizli Mahallesi’nde bir kız yurdunun açılışını gerçekleştirdik. Geçen hafta Maltepe sahilde uzun süredir işgal altında bulunan Şelale Kafe’nin bulunduğu yeri boşaltarak burayı Maltepe Adalet Meydanı’na çevirdik. Bundan sonra resmi törenlerin tümü bu sahildeki alanımızda gerçekleşecek. Sahilde kurduğumuz Atatürk heykelini yine Maltepeli bir sanatçımıza, heykeltıraş sanatçısı Orhan İlyas’a yaptırdık. Orhan Bey’e emekleri için buradan bir kez daha teşekkür iletiyorum. Bu çalışmanın, parkın, bundan sonra yapılacak işlerimizin Maltepemize hayırlı olmasını temenni ederim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na ve çalışma ekibine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmeyi bir borç biliyorum.” şeklinde konuştu. Toplantı gündemde görüşülecek maddelerin ilgili komisyonlara havale edilmesinin ardından sona erdi. 

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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