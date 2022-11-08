Başkan Kılıç: ‘Maltepe’yi Zirveye Taşımaya Devam Ediyoruz’

MALTEPE ADALET MEYDANI’NIN AÇILIŞINI DUYURDU
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Maltepe’de önemli çalışmaların yapılmasına devam edildiğini ifade eden Kılıç “Öncelikle kız çocuklarımızın yurt sorununu çözmek için Cevizli Mahallesi’nde bir kız yurdunun açılışını gerçekleştirdik. Geçen hafta Maltepe sahilde uzun süredir işgal altında bulunan Şelale Kafe’nin bulunduğu yeri boşaltarak burayı Maltepe Adalet Meydanı’na çevirdik. Bundan sonra resmi törenlerin tümü bu sahildeki alanımızda gerçekleşecek. Sahilde kurduğumuz Atatürk heykelini yine Maltepeli bir sanatçımıza, heykeltıraş sanatçısı Orhan İlyas’a yaptırdık. Orhan Bey’e emekleri için buradan bir kez daha teşekkür iletiyorum. Bu çalışmanın, parkın, bundan sonra yapılacak işlerimizin Maltepemize hayırlı olmasını temenni ederim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na ve çalışma ekibine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmeyi bir borç biliyorum.” şeklinde konuştu. Toplantı gündemde görüşülecek maddelerin ilgili komisyonlara havale edilmesinin ardından sona erdi.
İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )