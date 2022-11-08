Başkan Kılıç: ‘Maltepe’yi Zirveye Taşımaya Devam Ediyoruz’

Maltepe Belediye Meclisi’nin kasım ayı birinci toplantısı Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç Başkanlığı’nda gerçekleştirildi. Kılıç, İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Merkezi’nin yaptığıİstanbul’da Yaşam Kalitesi Araştırması sonuçlarına göre, Maltepe’nin İstanbul’da son on yılda en çok gelişim gösteren ilçelerden biri olduğunu söyledi.Beş kategori halinde yapılan değerlendirmeler sonucunda 2010 yılında dördüncü kategoride yer alan Maltepe’nin 2015 yılında üçüncü kategoriye, bugünse hizmetlerle ikinci kategoriye yükseldiğini kaydeden Kılıç “Bu istatistiklerin ışığında Yaşam Kalitesi Endeksi’nde 30’lu sıralardan yedinci sıraya kadar yükselen kentimiz Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne görede ilk beş ilçeden biri konumuna ulaştı. Yaşam kalitesi açısından büyük gelişim gösteren Maltepemize 56 yeni park, 384 bin metrekare yeşil alan kazandırarak İstanbul’un en yeşil dört ilçesi arasına taşımış olduk. 2014 yılında ‘Maltepe seninle değişiyor’ diyerek halkımızla birlikte başlattığımız değişim mücadelesinde ikinci dönemde de Maltepe’yi zirveye taşımaya devam ediyoruz. Bu istatistiklerden görüyoruz ki Maltepe’nin zirveye yürüyüşü devam edecek. Hizmetlerimize katkı veren Maltepe Belediyesi bürokratlarına, çalışanlarına, çalışma arkadaşlarıma, değerli meclis üyelerine, Maltepe halkına teşekkürü bir borç biliyorum.” diye konuştu.