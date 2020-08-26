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Başkan Ali Kılıç’tan maske ve hijyen denetimi

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç sabahın ilk ışıklarıyla beraber denetim için sokağa çıktı. Başıbüyük ve Zümrütevler mahallesinde esnafı ziyaret eden Kılıç, minibüs ve otobüslerde maske kullanımı ile sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Ağustos 2020 Çarşamba 11:34
Başkan Ali Kılıç’tan maske ve hijyen denetimi
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Başıbüyük Mahallesi’nde Maltepe Belediyesi tarafından yapılan Seyir Terası’ndan yayınladığı video mesajında vatandaşlara pandemi ile mücadele konusunda uyarılarda bulunan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, maske kullanımına dikkat çekerken, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğine vurgu yaptı. Kılıç daha sonra, Başıbüyük ve Zümrütevler mahallelerinde esnafı ve toplu taşım araçlarını denetledi. Minibüslerde denetim yapan Kılıç, maske kullanmayan vatandaşları uyarırken, maskesi olmayanlara da maske dağıttı.

Sabahın erken saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlarla da görüşen Kılıç, vatandaşların taleplerini ve mahallenin sorunlarını dinledi. Parklarda sabah sporu yapan vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Kılıç, mahalle esnafını da ihmal etmedi. Tüm talepleri not alırken, yapılan çalışmalar hakkında da vatandaşlara bilgi verdi.

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