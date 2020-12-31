Başkan Ali Kılıç: "Acıları 2020’de Bırakalım, 2021 Güzel Günler Getirsin”

Pandemi, deprem, sel, terör saldırıları, kadın cinayetleri gibi pek çok kötü gelişmenin 2020 ile birlikte geride kalmasını temenni eden Başkan Ali Kılıç, “Bu acı olaylar sonucu hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum” dedi. 2021 yılının sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini beklediğini ifade eden Kılıç, “Tüm acıları 2020 yılıyla birlikte geride bırakmayı umut ediyorum. Ancak bir şeyi unutmayalım. Yaşanan tüm acılar, tüm zorluklar bizi birbirimize kenetledi. Bu birlik beraberliğimiz hiç bozulmasın. Pandemi süreci hem bizlere, hem ülkemize hem de bütün dünyaya çok şeyler öğretti. 2020 yılının en güçlü kahramanları sağlık emekçilerimiz oldu. Ailelerinden, evlatlarından, hayatlarından fedakarlık yaparak insanlığa hizmet eden, bizleri iyileştirmek için hayatlarını ortaya koyan sağlık emekçilerine canı gönülden teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu mücadelede hayatını kaybeden tüm sağlık emekçilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. İnanıyorum ki, 2021 yılı güzel günleri de beraberinde getirecektir. Yeni yılda herkes için, sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum” dedi. (31.12.2020)