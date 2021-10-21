BAŞIBÜYÜK ORMANI’NDA TEMİZLİK OPERASYONU

‘SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNEMLİ’

Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Aygünay Karagöz etkinliğin devamlılığını sağlamak için çalıştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Ekiplerimiz, gönüllü belediye personellerimiz, STK’lar, kurumlar ve gönüllü vatandaşlarımızla birlikte yeşil alana gelişi güzel atılan çeşitli atıkları toplayarak alanı temizledik. İlerleyen süreçlerde etkinlik sayısının artırılması sağlanarak bu ve benzer etkinliklerin sürdürülebilir olması esas olmasını istiyoruz.”

Etkinliğe destek veren Avrasya Özel Çocular Derneği Başkanı Aysu Umut Dilli, özel eğitim alan öğrencilerle birlikte etkinliğe katıldıklarını ve bu öğrencilerin farkındalık eğitimini yerinde deneyimleme fırsatını sunmanın çok önemli olduğunu vurgulayarak Maltepe Belediyesi’ne teşekkür etti.

Atık toplama etkinliği yaklaşık 3 saat sürdü ve temizlik sonrasında alandan yaklaşık 2 kamyon çöp toplandı.

Atık toplama etkinliğine gönüllü vatandaşların yanı sıra Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Salih Kara CHP Maltepe Belediyesi Meclis Üyesi Ercan Konak, Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Aygünay Karagöz, Başıbüyük Mahallesi Muhtarı Ayhan Karpuz, Küçükyalı Mahallesi Muhtarı Kadriye Necla Timur, Avrasya Özel Çocuklar Derneği, Avrasya Akademi Özel Eğitim Merkezi’nden öğretmen ve öğrenciler, GEREDER Geri Dönüşüm Derneği, Maltepe Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, Maltepe Belediyesi ekiplerinin yanı sıra Orman Müdürlüğü personeli katıldı. (21.10.2021)

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajanası (İTHA)