banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1444.25
ALTIN
540.92
DOLAR
9.4359
STERLİN
13.0321
EURO
10.9993
Op.Dr. Şerbetçi: Sağlıklı Bir Bebek İçin Aşı Şart
Op.Dr. Şerbetçi: Sağlıklı Bir Bebek...
İki Yılda 1.453 Kişi İş Sahibi Oldu
İki Yılda 1.453 Kişi İş...
Bebeğiniz ağlarken morarıyor mu?
Bebeğiniz ağlarken morarıyor mu?
İmamoğlu Diyarbakır'da Açıklama Yaptı
Son Dakika
İmamoğlu Diyarbakır'da Açıklama Yaptı

BAŞIBÜYÜK ORMANI’NDA TEMİZLİK OPERASYONU

Maltepeliler orman için seferber oldu Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki gönüllülerle birlikte Başıbüyük Ormanı’nda atık toplama etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğe Avrasya Özel Çocuklar Derneği, GEREDER, Maltepe Belediyesi ekipleri ve vatandaşlar destek verdi. Atık toplama temizliğine dikkat çekmek amacıyla Başıbüyük Ormanı’nda Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan orman temizliği etkinlikleri gönüllü katılımcılarla birlikte sürüyor.  Ormanların temiz kalması için farkındalık yaratmak ve bu farkındalığın sürdürülebilir olması amacıyla başlatılan Başıbüyük Ormanı’ndaki temizlik etkinlikleri Ekim ayında da devam etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Ekim 2021 Perşembe 14:17
BAŞIBÜYÜK ORMANI’NDA TEMİZLİK OPERASYONU
banner171

‘SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNEMLİ’

Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Aygünay Karagöz etkinliğin devamlılığını sağlamak için çalıştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Ekiplerimiz, gönüllü belediye personellerimiz, STK’lar, kurumlar ve gönüllü vatandaşlarımızla birlikte yeşil alana gelişi güzel atılan çeşitli atıkları toplayarak alanı temizledik. İlerleyen süreçlerde etkinlik sayısının artırılması sağlanarak bu ve benzer etkinliklerin sürdürülebilir olması esas olmasını istiyoruz.”

Etkinliğe destek veren Avrasya Özel Çocular Derneği Başkanı Aysu Umut Dilli, özel eğitim alan öğrencilerle birlikte etkinliğe katıldıklarını ve bu öğrencilerin farkındalık eğitimini yerinde deneyimleme fırsatını sunmanın çok önemli olduğunu vurgulayarak Maltepe Belediyesi’ne teşekkür etti.

Atık toplama etkinliği yaklaşık 3 saat sürdü ve temizlik sonrasında alandan yaklaşık 2 kamyon çöp toplandı.

Atık toplama etkinliğine gönüllü vatandaşların yanı sıra Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Salih Kara CHP Maltepe Belediyesi Meclis Üyesi Ercan Konak, Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Aygünay Karagöz, Başıbüyük Mahallesi Muhtarı Ayhan Karpuz, Küçükyalı Mahallesi Muhtarı Kadriye Necla Timur, Avrasya Özel Çocuklar Derneği, Avrasya Akademi Özel Eğitim Merkezi’nden öğretmen ve öğrenciler, GEREDER Geri Dönüşüm Derneği, Maltepe Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, Maltepe Belediyesi ekiplerinin yanı sıra Orman Müdürlüğü personeli katıldı. (21.10.2021)

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajanası (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maltepeli sporculara sağlıklı yaşam ve spor psikolojisi eğitimi
Maltepeli sporculara sağlıklı yaşam ve spor psikolojisi eğitimi
Sanat Ve Kültür 1 Yıldır Bu "İstasyonda" Duruyor
Sanat Ve Kültür 1 Yıldır Bu "İstasyonda" Duruyor
Daha sağlıklı alt yapı için durmaksızın çalışıyoruz
Daha sağlıklı alt yapı için durmaksızın çalışıyoruz
DENİZTEMİZ DERNEĞİ VE MALTEPE BELEDİYESİ İLE ATIKLARI TEMİZLEDİ
DENİZTEMİZ DERNEĞİ VE MALTEPE BELEDİYESİ İLE ATIKLARI TEMİZLEDİ
HİÇBİR ÇOCUK YATAĞA AÇ GİRMESİN DİYE!
HİÇBİR ÇOCUK YATAĞA AÇ GİRMESİN DİYE!

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169