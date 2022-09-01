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Aydınlık İçinilk 6 Ayda 100’den Fazla Sokak Lambası Yenilendi

Maltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 2022 yılının ilk yarısı için 6 aylık faaliyetini raporlandırdı. Bu süreç zarfında 100’den fazla dekoratif sokak lambası montajı yapıldı ve yenilendi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Eylül 2022 Perşembe 11:46
Aydınlık İçinilk 6 Ayda 100’den Fazla Sokak Lambası Yenilendi
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Maltepe’nin daha yaşanılabilir bir hale getirilmesi için altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam eden Maltepe Belediyesi, 1 Ocak-30 Haziran 2022 tarihleri arasında 18 mahallede asfaltlamadan boya çalışmasına, merdiven yapım ve onarımından bordür yapımına, korkuluk yapımından tel örgü yapımına, tretuvardan yağmur suyu oluğuna, engelli rampasından duvar örme ve merdiven yapımına kadar birçok çalışma gerçekleştirdi.

Alt yapı ve üst yapı çalışmalarına yağmur çamur demeden her koşulda hız kesmeden sürdüren müdürlük, ek olarak ilçedeki hasar görmüş dekoratif sokak lambalarının tamamını yeniledi.

139 TONASFALT YAMA VE ONARIM

Yılın ilk yarısında, öte yandan belediye ekipleri tarafından ilçe genelinde tespit edilen ya da vatandaşlardan gelen talepler karşılanarak gerçekleştirilen çalışma sonucunda 139,87 ton asfalt yama ve asfalt onarım çalışması gerçekleştirdi. Bin 825 metrekarelik alandakaldırım ve taş döşeme çalışması yürütüldü. 809 metrekare kaldırım ve taş onarım çalışması tamamlandı. Ayrıca, 935 metrekare kaldırım ve taş sökümü çalışması yapıldı. 104 adet korkuluk montajı, 285 metre korkuluk boyama, 935 metrekare duvar ve tavan boyama, 315 adet yağmur suyu ızgarası temizleme, 57 metrekare sıva, 256 adet delinatör montajı ve 102 adet kompozit duba montajı gerçekleştirildi. (01.09.2022)

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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