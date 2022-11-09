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Atatürk, Maltepe’de ‘Saygı Zinciri Ve Dalışıyla’ Anılıcak

Maltepe Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 84’ncü yıl dönümünde düzenleyeceği ‘Saygı Zinciri ve Dalışıyla’ anacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Kasım 2022 Çarşamba 10:50
Atatürk, Maltepe’de ‘Saygı Zinciri Ve Dalışıyla’ Anılıcak
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Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında 10 Kasım Salı günü saat 08.00'dan itibaren, Kadıköy sahilinden Küçükyalı'ya kadar insan zinciri oluşturulacak.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Ellerindeki bayraklarla anma programına katılım sağlayacak vatandaşlar metrelerce zincir oluşturarak Atatürk’ü ölüm yıl dönümünde anacak. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 9'u 5 geçe, saygı duruşu yapılacak. Saygı duruşunun hemen ardından 20 dalgıç Küçükyalı sahilinde Ata’ya saygı dalışı gerçekleştirecek. Dalgıçlar Atatürk’ün afişe basılmış posteri ile Türk bayrağını deniz yüzeyinde açacak. Teknelerin Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla, meşalelerle destekleyeceği etkinliğe binlerce vatandaş kıyıdan eşlik edecek.

Aynı gün saat 20.00’de Maltepe Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu “Atamın Şarkıları” isimli konseriyle Prof.Dr.Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahne alacak.

Anma programlarımızda siz değerli basın mensuplarını da aramızda görmekten onur duyacağız.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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