Atatürk, ‘Geldikleri Gibi…’ isimli gösteriyle anıldı

Ulu Önder’in en büyük eseri Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu, küllerinden

doğan bir milletin efsanevi öyküsünü anlatan iki perdelik gösteri, Maltepe

Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Gösteride,

Atatürk’ün tarihe geçen 1. Dünya Savaşı yenilgisi sonrası İstanbul’u işgal eden

İtilaf Devletleri donanması için söylediği “Geldikleri gibi giderler” sözünden

yola çıkılarak, Milli Mücadele sürecinde yaşananlar anlatıldı. Başgülşen’in

Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları ile Cumhuriyet döneminin ilk yıllarına ait

hatıraları paylaştığı gösterisinde duygu dolu anlar yaşandı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)