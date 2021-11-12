Atatürk, ‘Geldikleri Gibi…’ isimli gösteriyle anıldı

Ulu Önder’in en büyük eseri Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu, küllerinden
doğan bir milletin efsanevi öyküsünü anlatan iki perdelik gösteri, Maltepe
Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Gösteride,
Atatürk’ün tarihe geçen 1. Dünya Savaşı yenilgisi sonrası İstanbul’u işgal eden
İtilaf Devletleri donanması için söylediği “Geldikleri gibi giderler” sözünden
yola çıkılarak, Milli Mücadele sürecinde yaşananlar anlatıldı. Başgülşen’in
Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları ile Cumhuriyet döneminin ilk yıllarına ait
hatıraları paylaştığı gösterisinde duygu dolu anlar yaşandı.
KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)