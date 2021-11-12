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Atatürk, ‘Geldikleri Gibi…’ isimli gösteriyle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83. yıl dönümünde televizyon programcısı ve sunucu Mustafa Başgülşen’in “Geldikleri Gibi…” isimli tek kişilik gösterisi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Kasım 2021 Cuma 09:06
Atatürk, ‘Geldikleri Gibi…’ isimli gösteriyle anıldı
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Ulu Önder’in en büyük eseri Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu, küllerinden
doğan bir milletin efsanevi öyküsünü anlatan iki perdelik gösteri, Maltepe
Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Gösteride,
Atatürk’ün tarihe geçen 1. Dünya Savaşı yenilgisi sonrası İstanbul’u işgal eden
İtilaf Devletleri donanması için söylediği “Geldikleri gibi giderler” sözünden
yola çıkılarak, Milli Mücadele sürecinde yaşananlar anlatıldı. Başgülşen’in
Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları ile Cumhuriyet döneminin ilk yıllarına ait
hatıraları paylaştığı gösterisinde duygu dolu anlar yaşandı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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