Atatürk'e "Zeybekli" Anma

Anadolu Ateşi’nin Atatürk onuruna sahne aldığı etkinlikte konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Nasıl ki Mustafa Kemal Atatürk emperyalizme karşı bir ateş yaktıysa, biz de bir başka cumhuriyet ateşi, Anadolu Ateşi ile ulu önderimizi, Mustafa Kemal Atatürk’ü anıyoruz” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk vefatının 82. yılında, Maltepe’de unutulmaz bir etkinlikle anıldı. Maltepe Belediyesi tarafından Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Anadolu Ateşi dans topluluğu, "Efsanelerin Dansı” gösterisiyle sahne aldı. Usta belgeselci Nebil Özgentürk’ün “Sonsuzluğa” adlı belgesel sunumu eşliğinde gerçekleşen gösteride, Anadolu'nun zengin motifleri sahnede dans ile bütünleşti.

“EMPERYALİZME KARŞI ATEŞ YAKTI”

Etkinliğin açılışında konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Bir imparatorluğun küllerinden doğmuş bir Cumhuriyetin lideri Mustafa Kemal Atatürk’ü, çağdaş Türk kadının gülen yüzü Prof. Dr. Türkan Saylan’ın adını taşıyan kültür merkezimizde anıyoruz” ifadelerini kullandı. Atatürk’ün emperyalizme karşı büyük bir ateş yaktığını vurgulayan Kılıç, “Nasıl ki Mustafa Kemal Atatürk emperyalizme karşı bir ateş yaktıysa biz de bir başka Cumhuriyet ateşi, Anadolu Ateşi ile ulu önderimizi, Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm şehitlerimizi Maltepe’den tüm Türkiye’nin huzurunda anıyoruz” diye konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)