Arnavutluk Cumhurbaşkanı Maltepe’de

Maltepe, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta’yı “Yeni Dönemde AB ve Türkiye Forumu”na katılmak üzere Maltepe’ye geldi. Havaalanında Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve beraberindeki bir heyet tarafından karşılanan Ilir Meta için daha sonra forumun düzenleneceği Elite World Asia Otel önünde resmi karşılama töreni düzenlendi. Burada bir konuşma yapan Başkan Ali Kılıç, “Cumhurbaşkanı’nın katkısıyla Maltepe’den dünya siyasetinin geleceğine ışık tutacak, ülkeler arası kardeşliğe güç katacağız. Sayın Cumhurbaşkanını bu etkinlikte konuk etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Arnavutluk ve Türkiye’nin kardeşliğini önemsiyor, işbirliği ile dostluk köprülerimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

CUMHURBAŞKANINDAN İMAMOĞLU’NA ZİYARET

İkili görüşmenin ardından Meta’nın ikinci durağı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Arnavutluk Cumhurbaşkanını Saraçhane’de ağırladı. Ağbaba ve İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Meta’yı, İBB zabıtasından oluşan tören mangasıyla karşıladı. İmamoğlu’nun makam odasında gerçekleşen buluşmaya; Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, İBB CHP Meclis Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ve İBB İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan da eşlik etti. İBB’yi ilk kez ziyaret ettiğini belirten Meta, İmamoğlu’na, “Sizinle de görüşmekten dolayı çok mutluyum. Çünkü çok özel bir belediyenin başkanısınız ve siz çok özelsiniz. Siz, bir seçim için iki defa seçilen başkansınız. Bunun için de ben, iki defa tebrik etmek istiyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum” dedi. Meta’nın bu sözlerine İmamoğlu şu şekilde yanıt verdi: “İstanbul aslında büyük Balkanlar coğrafyasının özetini tümüyle içinde yaşayan bir şehir. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı da kendi topraklarından birçok insanı İstanbul'da görebilir, bulabilir. O anlamda burası kendi evi gibi hissedebileceği bir şehir.” Meta, görüşmenin sonunda İBB Şeref Defteri’ne duygularını aktardı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)