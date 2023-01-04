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Arif Sağ’ın 61’nci sanat yılı Maltepe’de kutlanacak

Türk Halk Müziği’nin büyük ustası Arif Sağ, 61’nci sanat yılını Maltepe’de kutlayacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ocak 2023 Çarşamba 16:00
Arif Sağ’ın 61’nci sanat yılı Maltepe’de kutlanacak
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Maltepe Belediyesi,Türk Halk Müziği’nin en önemli temsilcilerinden, bağlama virtüözü Arif Sağ’ın 61’nci sanat yılını, “Arif Sağ Ustaya Saygı Gecesi” isimli özel bir programla kutlamaya hazırlanıyor.İlk profesyonel plak kaydını 1961 yılında yapan Arif Sağ’ın 61. sanat yılı, 7 Ocak Cumartesi günü saat 20.00’de Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek programla kutlanacak. Sanat hayatına onlarca albüm sığdıran ve bunun yanı sıra birçok sanatçının da albüm çalışmalarına katkıda bulunan Arif Sağ’ın bu özel gecesinde Arif Sağ, Tolga Sağ ve sürpriz sanatçılar katılacak.Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce düzenlenecek program halka açık ve ücretsiz düzenlenecek. Programın davetiyeleri etkinlik tarihinden iki gün önce Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi gişesinden ve www.tskm.org.tr adresinden edinilebilir.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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