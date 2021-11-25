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Ara tatilde 2610 çocuk tiyatroyla buluştu

Maltepe Belediyesi, birinci dönem ara tatilinde düzenlediği “Ara Tatil Çocuk Tiyatroları Şenliği”nde iki bin 610 minik izleyiciyi konuk etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Kasım 2021 Perşembe 12:16
Ara tatilde 2610 çocuk tiyatroyla buluştu
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Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce 15-21
Kasım tarihlerinde ücretsiz düzenlenen şenlikte her gün farklı bir tiyatro oyunu sahnelendi. Dramatik
Tiyatro “Eğlence Dünyası” , Tiyatro Mie “Oyuncu Köpek Mie”,Tiyatro Şart “Korkak Kraker”, Tiyatro
Yeniden “En Güçlü Kim?”, Mavi Kumpanya “Mickey Mouse Pek Haylaz”, Tiyatro Alkış “Alican’ın Oyun
Bahçesi” isimli oyunlarıyla  sahne aldı. Tiyatro oyuncuları eğitici ve eğlence dolu öyküleriyle Maltepeli
miniklerle buluştu.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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