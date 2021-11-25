Ara tatilde 2610 çocuk tiyatroyla buluştu

Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce 15-21

Kasım tarihlerinde ücretsiz düzenlenen şenlikte her gün farklı bir tiyatro oyunu sahnelendi. Dramatik

Tiyatro “Eğlence Dünyası” , Tiyatro Mie “Oyuncu Köpek Mie”,Tiyatro Şart “Korkak Kraker”, Tiyatro

Yeniden “En Güçlü Kim?”, Mavi Kumpanya “Mickey Mouse Pek Haylaz”, Tiyatro Alkış “Alican’ın Oyun

Bahçesi” isimli oyunlarıyla sahne aldı. Tiyatro oyuncuları eğitici ve eğlence dolu öyküleriyle Maltepeli

miniklerle buluştu.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)