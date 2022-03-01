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Altın Yıllar’da sağlık semineri

Maltepe Belediyesi’ne bağlı Altın Yıllar Sosyal Yaşam Evi’nde hizmet alan komşularımıza “Yaşlanma ve Akılcı İlaç Kullanımı” konulu seminer verildi. Seminerde ilaç alımında ve 112 acil servisin aranması sırasında nelere dikkat edilmesi gerektiği anlatıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Mart 2022 Salı 15:19
Altın Yıllar’da sağlık semineri
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Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Altın Yıllar Sosyal Yaşam Evi’nde “Yaşlanma ve Akılcı İlaç Kullanımı” konulu seminer düzenlendi. Seminer Maltepe Belediyesi Hastane Müdürlüğü'nde görevli Hemşire Ömür Güden tarafından verildi. Güden’in yer yer uygulamalı da anlattığı eğitimde yaşlanma, yaşlanmanın neden olduğu biyolojik değişimler, akılcı ilaç kullanımı, 112’nin aranması sırasında nelere dikkat edilmesi gibi konular ele alındı.

Katılımcılar kendi özel durumlarına ilişkin bilgilendirme yaparken soru-cevap kısmında vatandaşlardan gelen sorular cevaplandırıldı.

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