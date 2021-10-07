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Altın Yıllar’da ‘nefes’ aldılar

Maltepe Belediyesi’nce 2016 yılından açılan, 50 yaş ve üzeri vatandaşların sosyalleşebilecekleri önemli mekânlardan biri olan Altın Yıllar Sosyal Yaşam Evi nefes ve meditasyon eğitimine ev sahipliği yaptı. Eğitime katılan vatandaşlar, ‘Nefes aldığımız ikinci evimizde nefes eğitimi aldık. Çok mutluyuz’ diyerek mutluluklarını dile getirdiler.  Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak, 475 üyesiyle faaliyetlerini sürdüren Altın Yıllar Sosyal Yaşam Evi’nde ilginç bir etkinlik düzenlendi. Maltepelilerin günlük hayatlarında hem bedenen, hem de zihnen farkındalıklarını artırmaya yönelik düzenlenen ve yaşam evinin konuklarının büyük ilgi gösterdiği nefes ve meditasyon eğitimlerinin ilki merkezin bahçesinde gerçekleştirildi. Yaklaşık 30’a yakın vatandaşın katıldığı etkinlikte, deneyimli eğitmen Amara Serpilhan’ın eşliğinde doğru nefes almanın kuralları anlatıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Ekim 2021 Perşembe 14:17
Altın Yıllar’da ‘nefes’ aldılar
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‘AFFETMEYİ ÖĞRENİRLER’

Maltepe Belediyesi’ne bağlı Yalçın Kızılay Spor Salonu’nda da eğitimlerini sürdürdüklerini ifade eden Amara Serpilhan, “Nefes eğitimlerinde insanların önce kendilerini anlamalarını, tanımalarını ve içselleşmelerini sağlıyoruz. İçselleşme kısmı bittikten sonra kendilerine karşı dürüst olmaları için onları bir şekliyle eğitiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, insan en çok hayatta kendine yalan söyler. Eğer burada kendileriyle dürüstçe yüzleşebilirlerse o zaman zihindeki bazı idrak mekanizmaları kırılmaya başlıyor. İdrak mekanizması kırılmaya başladığı zaman da insanlar, affetmeyi daha çabuk öğreniyor” diye konuştu.

DOĞRU NEFESİN FAYDALARI

Affetmeyle birlikte insanların kalplerini sevgiye daha çok açtıklarının da altını çizen Serpilhan, doğru nefesin kaliteli bir zihin ve düşünceyle birlikte duygu durumunu denetleyebilmemize neden olduğunu ve günlük stresle baş edebilmenin bu sistemle mümkün olabileceğini ifade etti.

Katılımcılardan ve 6 yıldan beri yaşam evinin konuklarından 68 yaşındaki Nadiye Tezel, böyle bir etkinlik düzenledikleri için Belediye Başkanı Ali Kılıç’a teşekkür ederken, dostlarıyla birlikte burada olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Tezel doğru nefes almayı bilmediklerini ve aslında nefesin önemsenmesi gereken bir durum olduğunu öğrendiklerini söyledi. 57 yaşındaki Sami Yıldız ise, ‘Nefes eğitimleri oldukça anlamlı. Eğitimi duyar duymaz buraya geldim ve oldukça faydalandım. Bu eğitimler mutlaka devam etmeli’ dedi.

“MEĞER NEFES ALAMIYORMUŞUZ”

56 yaşındaki tiyatrocu Emine Göz ise, diyafram nefesini mesleği gereği aldığını söyleyerek, pandemi yüzünden geçici de olsa kapanan merkezlerine tekrar kavuştukları için mutlu olduğunu ifade etti.

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ALTIN YILLAR SOSYAL YAŞAM EVİ

Girne Mahallesi’nde 900 metrekare arsa üzerine kurulan ve 40 üyeyle faaliyetlerine başlayan Maltepe Belediyesi Altın Yıllar Yaşam Merkezi’nin bugünkü üye sayısı 475.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altında faaliyetlerine devam eden Altın Yıllar Sosyal Yaşam Evi, 50 yaş ve üzeri vatandaşların yaşam kalitelerini arttıracakları, çay-kahve içip sohbet edebilecekleri, oyun oynayabilecekleri, kitap ve günlük gazetelerini okuyacakları, film izleyebilecekleri bir mekân.  Merkeze, belediye tarafından dağıtılan üye kimlik kartlarıyla giriş yapılabilecek. Merkeze başvurmak isteyenler, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvuru yaparak kayıt oluşturabiliyor. (07.10.2021) 

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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