Altın Yıllar, Atatürk'ü ‘zeybek’ oynayarak andı

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyetleri sürdüren Altın Yıllar Sosyal Yaşam Evi anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 100’e yakın konuğun katıldığı programda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83’üncü yıl dönümünde anıldı. Zaman zaman duygusal anların da yaşandığı etkinlikte ellerinde bayraklar, yakalarında Atatürk rozetleri olan onlarca konuk, Atatürk’ün sevdiği şarkıları birlikte söyledi ve onun çok sevdiği zeybek oyununu oynadı. Atatürk imzalı fularları boyunlarına takarak zeybek oynayan Kıbrıs gazileri Sait Şengül ve Rüştü Şahsuvaroğlu ile Güneydoğu gazisi Yaşar Yılmaz ile yaşam evinin konuklarıyla torunları büyük alkış aldı. Folklor hocası Murat Ergin’in alanda verdiği kısa bir eğitimle konuklar da zeybek oyununa dahil olarak renkli anların yaşanmasına neden oldu.

GAZİLER DE ETKİNLİKTE

Etkinliğe katılarak Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın selamını ileten Başkan Yardımcısı Canan Döner, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştirdi. Döner, “Atamızı bir güne, bir saate sığdırmak imkânsız. Biz istedik ki bunu bu hafta içerisine yayalım. Yaptığımız her çalışma, ağzımızdan çıkan her cümle aslında onu anmamıza vesile oluyor. Vatanı için gazi olan, şehit olan değerli büyüklerimizi gördükçe içinde bulunduğumuz ülkede yaşamanın anlamını, değerini bir kez daha anlıyoruz. Ne mutlu Türküm diyene, ne mutlu böyle bir vatanın mensubu olanlara. Bu yolda emek veren, cephede savaşan, mücadele eden, bağımsızlığımızı kazanmamıza vesile olan tüm gazilerimiz, şehitlerimiz, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hepsinin ruhu şad olsun. Yaşayan gazilerimize uzun ömürler diliyorum.” dedi.



Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)