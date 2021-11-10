Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1,610.36
ALTIN
576.83
DOLAR
9.82
STERLİN
13.30
EURO
11.38
Rahmet,Minnet Ve Özlemle Anıyoruz
Son Dakika
Rahmet,Minnet Ve Özlemle Anıyoruz
Dr. Mehmet Ali Talay Çocuk Hastalıklarını Anlattı
Dr. Mehmet Ali Talay Çocuk...
Bilgi Evleri 75 Bininci Üyesini Kabul Etti
Bilgi Evleri 75 Bininci Üyesini...
İktidarın zammı varsa vatandaşın pedalı var!
İktidarın zammı varsa vatandaşın pedalı...

Altın Yıllar, Atatürk'ü ‘zeybek’ oynayarak andı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk,  83’üncü ölüm yıldönümünde, Maltepe Belediyesi'ne bağlı Altın Yıllar Sosyal Yaşam Evi’nde düzenlenen çok ilginç bir etkinlikle anıldı. Etkinlikte Atatürk’ün sevdiği şarkılar çalınıp söylenirken yaşam evinin konukları Ata'nın çok sevdiği zeybeği oynadı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Kasım 2021 Çarşamba 08:37
Altın Yıllar, Atatürk'ü ‘zeybek’ oynayarak andı
banner171

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyetleri sürdüren Altın Yıllar Sosyal Yaşam Evi anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 100’e yakın konuğun katıldığı programda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83’üncü yıl dönümünde anıldı. Zaman zaman duygusal anların da yaşandığı etkinlikte ellerinde bayraklar, yakalarında Atatürk rozetleri olan onlarca konuk, Atatürk’ün sevdiği şarkıları birlikte söyledi ve onun çok sevdiği zeybek oyununu oynadı. Atatürk imzalı fularları boyunlarına takarak zeybek oynayan Kıbrıs gazileri Sait Şengül ve Rüştü Şahsuvaroğlu ile Güneydoğu gazisi Yaşar Yılmaz ile yaşam evinin konuklarıyla torunları büyük alkış aldı. Folklor hocası Murat Ergin’in alanda verdiği kısa bir eğitimle konuklar da zeybek oyununa dahil olarak renkli anların yaşanmasına neden oldu.

GAZİLER DE ETKİNLİKTE

Etkinliğe katılarak Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın selamını ileten Başkan Yardımcısı Canan Döner, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştirdi. Döner, “Atamızı bir güne, bir saate sığdırmak imkânsız. Biz istedik ki bunu bu hafta içerisine yayalım. Yaptığımız her çalışma, ağzımızdan çıkan her cümle aslında onu anmamıza vesile oluyor. Vatanı için gazi olan, şehit olan değerli büyüklerimizi gördükçe içinde bulunduğumuz ülkede yaşamanın anlamını, değerini bir kez daha anlıyoruz. Ne mutlu Türküm diyene, ne mutlu böyle bir vatanın mensubu olanlara.  Bu yolda emek veren, cephede savaşan, mücadele eden, bağımsızlığımızı kazanmamıza vesile olan tüm gazilerimiz, şehitlerimiz, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hepsinin ruhu şad olsun. Yaşayan gazilerimize uzun ömürler diliyorum.” dedi.


Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maltepe hayaline kavuşuyor 
Maltepe hayaline kavuşuyor 
Maltepeli kadınlar şiddete dur diyecek!
Maltepeli kadınlar şiddete dur diyecek!
Maltepe Belediyesi Toplumsal Eşitliğin Yaygınlaşması İçin Çalışıyor
Maltepe Belediyesi Toplumsal Eşitliğin Yaygınlaşması İçin Çalışıyor
İstanbul’dan Rusya’ya ‘Saydam Çizgiler’le yolculuk
İstanbul’dan Rusya’ya ‘Saydam Çizgiler’le yolculuk
Şahmeran’ın dünyası Maltepe’de
Şahmeran’ın dünyası Maltepe’de

banner186

banner189

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169