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Altın Yıllar 2022 yılının gelişini coşkuyla kutladı

500'ü aşkın üyesi bulunan Altın Yıllar Sosyal Yaşam Evi, misafirleri ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın da katılımıyla yeni yılı coşkulu bir şekilde kutladı. Başkan Kılıç, "Hepinizin yeni yılı kutluyorum. Allah yeni yılda sağlık, mutluluk ve huzuru sizlerden hiç eksik etmesin” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Aralık 2021 Cuma 15:34
Altın Yıllar 2022 yılının gelişini coşkuyla kutladı
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Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Altın Yıllar Sosyal Yaşam Evi, 500’ü aşkın üyesiyle yeni yılı, coşkulu bir etkinlikte karşıladı. Altın Yıllar Sosyal Yaşam Evi Korosu’nun söylediği türkü ve şarkılarla renk kattığı kutlamada, yaşam evi yeni yıl süsleriyle bezenirken birlikte hazırlanan yemekler de yenildi. Renkli anlara sahne olan programa Belediye Başkanı Ali Kılıç, Başkan Yardımcıları, müdürler, Meclis üyeleri ve muhtarlar da katıldı.

KUŞAKLAR ARASI GÖNÜL KÖPRÜSÜ

Burada konuklarla birlikte “Sarı Gelin” türküsünü de seslendiren ve herkesle tek tek yakından ilgilenen Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Her zaman bir araya gelemiyoruz ama burası buluşma yerimiz. Gerçekten hepinizi ailemizin bir ferdi olarak görüyoruz. Buradaki memnuniyetiniz beni çok mutlu ediyor. Kendimi sizin birer evladı, sizleri de anne, babam olarak görüyorum. Pandemi sürecinde anne babalarımızın evine sıcak yemek götürdük. Tıp merkezimizde de sizlere yardımcı olduk. İnşallah Allah bizi şu pandemi belasından kurtarır. Şu virüs bütün orduları, bütün insanlığı yendi. Yeni yıl temennimiz şudur: Daha sağlıklı, güzel günlerde birlikte Maltepe’de türküler söyleyip, halaylar çekeceğiz. Rabbim her günümüzü, her saatimizi, her saniyemizi böyle güzel, neşeli anlarla donatsın inşallah. Burası bir sevgi yumağıdır. Burası bir gönül sarayıdır. Burası dostluk köprülerinin hizmet merkezidir. Burada çok güzel bir park açtık. Hayrettin Karaca Parkı. Mahallemize ve sizlere hayırlı olsun. Çocuklarımız da burada. Sizlerle birlikte olabilmeleri için bir proje geliştirdi arkadaşlarımız. Bununla birlikte kuşaklar arası gönül köprüleri kuracağız” dedi.

YERLİ MALI HAFTASI UNUTULMADI

Yerli Malı Haftası’nın önemini anlatmak için 7’den 77’ye kuşak bulaşmasının da yapıldığı etkinlikte Başkan Ali Kılıç, Girne Mahallesi Gündüz Çocuk Bakımevi’nden gelen çocuklarla da ilgilenerek, yeni yıllarını kutladı. 

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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