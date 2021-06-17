Ağaç ve yeşilin adresi Maltepe

17 Haziran Dünya Kuraklıkla Mücadele Günü’nde Maltepe Belediyesi bir başarı hikayesine daha imza attı.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Ali Kılıç'ın göreve geldiği 2014 yılından bugüne değin geçen sürede Park Ve Bahçeler Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar Maltepe’yi İstanbul'un en yeşil dördüncü ilçesi konumuna getirdi.

Bu süre içinde özellikle kuraklığın panzehiri olan yeşil alan oluşturma konusunda sağlanan başarı rakamlara da şöyle yansıdı:

* 55 yeni park ve 384 bin 300 M2 yeni yeşil alan kazandırıldı.

* 56 park revize edilirken oyun grupları, zemin ve spor aletleri yenilendi.

* 12 milyon 130 bin 280 adet çiçek ve 8 bin 250 adet ağaç dikildi.

* Tüm parklara ve yeşil alanlara 3 bin 17 adet yeni bank yerleştirildi.

* Bu alanlara 510 kedi-köpek kulübesi ve 454 adet suluk yerleştirildi.

İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)