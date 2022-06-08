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Ağaç Dede’nin parkında ağaç kardeşliği

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü Tema Vakfı işbirliği ile Çevre Haftası Etkinlikleri kapsamında Girne Mahallesi Hayrettin Karaca Parkı’nda ‘Ağaç Kardeşliği’ etkinliği düzenledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Haziran 2022 Çarşamba 10:02
Ağaç Dede’nin parkında ağaç kardeşliği
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TEMA gönüllüsü olan yaklaşık 150 ilkokul öğrencisi ile Maltepe Belediyesi Altın Yıllar Yaşam Merkezi üyeleri Hayrettin Karaca parkında hazır bulundu. Etkinlikte İsmet İnönü İlköğretim Okulu, Bağlarbaşı İlköğretim Okulu, Evliya Çelebi İlköğretim Okulu, Kazım Tunç İlköğretim Okulu öğrencileri keyifli dakikalar geçirdi.

Etkinliğin ilerleyen dakikalarında iki nesil parkta bir araya gelerek sembolik meşe ağacı dikimi gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında parktaki ağaçlar tanıtıldı ve öğrenciler hazırladıkları çevre konulu şarkıları seslendirilerek hem eğlendiler, hem de eğlendirdiler. Genç ve yaşlı nesili bir araya getiren bu ortak çalışmada Altın yıllar Merkezi üyeleri gelecek nesillere yeşil miras bırakmak hedeflediklerini belirterek onlarda etkinliğe türkülerle ses verdi.


Etkinliğin sunumu Tema Vakfı Maltepe Girne Mahalle Sorumlusu Fatma Esin Kalyoncu tarafından yapıldı. Etkinlikte bir konuşma yapan Tema Vakfı Maltepe İlçe Sorumlusu Fatma Vurgun da Altın Yıllar Yaşam Merkezi’ne teşekkür etti. Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şehriban Çelebi ise çocuklara seslenerek ‘’Geleceğin genç nesilleri olacak olan sizler, kuraklaşan dünyamız için hala geç değil. 7’den 70’e herkes bir arada ve elimizden gelenleri her zaman yapacağız. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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