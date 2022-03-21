97 bin metreküp su tasarrufu sağladık, 59 bin ağacın kesilmesini önledik

Maltepe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve 22 Mart Dünya Su Günü’nde ilçedeki su ve orman kaynaklarının korunmasına yönelik yaptığı çalışmaları açıkladı. Bu kapsamda 2021 yılında 3 bin 464 ton atık toplanarak 96 bin 992 metreküp su tasarrufu sağlandı. Yaklaşık 1 milyon adet atık pil toplanarak 600 bin metreküp suyun kirlenmesi önlendi. 508 adet masaüstü bilgisayar ağırlığında elektrikli ve elektronik atık toplanarak 762 metreküp su tüketiminin önüne geçildi. Yine yapılan çalışmalarla 150 bin 780 kilogram bitkisel atık yağ toplandı ve bununla 165 bin 692 metreküp suyun kirlenmesi önlendi.

3 bin 464 ton atık kâğıdın toplandığı çalışmalarla 58 bin 888 adet ağacın kesilmesi önlendi ve 1 milyon adet atık pil toplanarak 341 bin metreküp toprağın kirlenmesi engellendi.