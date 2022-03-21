banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 7
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.175,03
ALTIN
922,80
DOLAR
14,83
STERLİN
19,60
EURO
16,39
Avrasya Hastanesi Fiziksel Tıp’ta da Öncü
Son Dakika
Avrasya Hastanesi Fiziksel Tıp’ta da...
Hayallerinizi Süsleyen Tektaş Yüzük Modelleri
Hayallerinizi Süsleyen Tektaş Yüzük Modelleri
1915 Çanakkale Köprüsü Açıldı
Son Dakika
1915 Çanakkale Köprüsü Açıldı
İETT Genel Müdürü Alper Bilgili Yakıt'a % 155 Zam Bizi Zorluyor
İETT Genel Müdürü Alper Bilgili...

97 bin metreküp su tasarrufu sağladık, 59 bin ağacın kesilmesini önledik

Maltepe Belediyesi yaptığı çalışmalarla yaklaşık 97 bin metreküp su tasarrufu sağladı ve 59 bin ağacın kesilmesini önledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Mart 2022 Pazartesi 14:24
97 bin metreküp su tasarrufu sağladık, 59 bin ağacın kesilmesini önledik
banner171

Maltepe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve 22 Mart Dünya Su Günü’nde ilçedeki su ve orman kaynaklarının korunmasına yönelik yaptığı çalışmaları açıkladı. Bu kapsamda 2021 yılında 3 bin 464 ton atık toplanarak 96 bin 992 metreküp su tasarrufu sağlandı. Yaklaşık 1 milyon adet atık pil toplanarak 600 bin metreküp suyun kirlenmesi önlendi. 508 adet masaüstü bilgisayar ağırlığında elektrikli ve elektronik atık toplanarak 762 metreküp su tüketiminin önüne geçildi. Yine yapılan çalışmalarla 150 bin 780 kilogram bitkisel atık yağ toplandı ve bununla 165 bin 692 metreküp suyun kirlenmesi önlendi.

3 bin 464 ton atık kâğıdın toplandığı çalışmalarla 58 bin 888 adet ağacın kesilmesi önlendi ve 1 milyon adet atık pil toplanarak 341 bin metreküp toprağın kirlenmesi engellendi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
''Down Sendromu Farkındalık Günü’'nde anlamlı etkinlik
''Down Sendromu Farkındalık Günü’'nde anlamlı etkinlik
Maltepe’de karla kesintisiz mücadele
Maltepe’de karla kesintisiz mücadele
Maltepe Belediyesi ''Kar Krizini'' başarıyla yönetti
Maltepe Belediyesi ''Kar Krizini'' başarıyla yönetti
Rusya Merkezli Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başkan Yardımcısı Aleksei Grıvach: ‘Rusya doğalgaz kesintisi yapmayacak’
Rusya Merkezli Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başkan Yardımcısı Aleksei Grıvach: ‘Rusya doğalgaz kesintisi yapmayacak’
“Ölçemezseniz kontrol edemez kontrol edemez iseniz yönetemezsiniz”
“Ölçemezseniz kontrol edemez kontrol edemez iseniz yönetemezsiniz”

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169