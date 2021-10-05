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7 mahalleye 7 heykel

Maltepe Belediyesi’nce düzenlenen halklar arası diyalog, dostluk, barış ve kültür kardeşliği temalı “Uluslararası Maltepe Taş Heykel Sempozyumu”  başladı. 28 Ekim’e kadar sürecek sempozyumun tanıtım toplantısı Başıbüyük’teki Maltepe Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde düzenlendi. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Özbekistan, Gürcistan, Rusya ve Türkiye olmak üzere 4 ülkeden 7 heykel sanatçısının heykel çalışmalarının bugün başladığını ifade ederek “Yedi heykeltraşımızın eserlerini mahalle muhtarlarımız ile anlaşarak yedi mahalleye yerleştireceğiz. Gelecek yıl on bir mahalleye 11 heykeli yerleştirerek Maltepe’yi kültür sanat merkezine dönüştüreceğiz.” dedi.  

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Ekim 2021 Salı 15:38
7 mahalleye 7 heykel
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Toplantıya Özbekistan Sanatçılar Birliği Başkanı İbrahim Valihodcyev, Avrasya Tiyatrolar Birliği Özbekistan Temsilcisi Aybek Kopadze ve Nesima Djureva, mahalle muhtarları ile çok sayıda davetli katıldı. Kılıç, Maltepe’de heykel sempozyumunu, Özbekistan Sanatçılar Birliği ve Sanatçılar Birliği Başkanı İbrahim Valihodcyev ile birlikte hayata geçirdiklerine değinerek “Yaklaşık 2 bin 500 sanatçının üye olduğu bir dernek. Geçtiğimiz aylarda Özbekistan’da yapmış olduğumuz protokol aşamasında, sanatçılarımızın karşılıklı görüş alışverişi yapması ve ortak projeleri hayata geçirmesi noktasında anlaşmıştık. Buradaki heykellerimizin yapım aşamasında Maltepe’deki öğrencilerimiz, gençlerimiz, kadınlarımızda katılacaklar. İşlem bittikten sonrada her mahallemize bir heykel koyarak onları mahallelerimize teslim edeceğiz. Güzel bir çalışma oldu, inşallah sonucu da hep birlikte tamamlamış olacağız” diye konuştu. 

‘BAZI HİKÂYELER KÜÇÜK ADIMLARLA BAŞLAR’

Bazı hikâyelerin çok küçük adımlarla başladığını ifade eden Kılıç sözlerine şöyle devam etti: “2014 yılında Maltepe Belediye Başkanlığı görevime başladığımda sanatçı Emin Olcay’ın tiyatrosunda bir oyun izledim. Biz bir şey yapabilir miyiz dedik. Tiyatro ekibi kurduk. Çok küçük bir adımdı. Bu ekibin enerjilerine hayran kaldım. Çalışmalarına destek olup önünü açmaya çalıştık. Küçük kıvılcım Avrasya Tiyatrolar Birliği’ne dönüştü. Amatör ruh profesyonel hale dönüştü. 7 ülkeden 23 ülkeye ulaştı. Bu 23 ülkeden kültür sanat elçiliği yapıyorlar.

RUM VE TÜRK SANATÇILAR AYNI SAHNEDE

Bu yıl düzenleyeceğimiz Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali’nde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Kuzey Kıbrıs Rum Yönetimi’nden tiyatro ekiplerini ağırlıyoruz.  Bazı liderler, sanatçılar, sporcular vardır iki ülke arasında dostluk köprüsü kurmaya devam ederler. Barış demeye devam ederler. Kültür sanatın egemen olduğu toplumlarda önyargılar kırılır. Maltepe Belediyesi olarak 23 ülkeyle tiyatro köprüleri kuracağız. 23 ülkeyle tiyatro köprüleri kuran başka bir belediye yok.” 

MALTEPE ÜNİVERSİTE İLÇESİ OLACAK

Maltepe’nin üniversite ilçesi olmaya aday olduğunu, Marmara Üniversitesi’nin kampüslerinin tamamlanmasıyla birlikte Maltepe’ye 70 bin öğrencinin geleceğini işaret eden Kılıç, Maltepe’yi bu yeni koşullara hazırlamayı, kültür sanat merkezlerini arttırmayı hedeflediklerini söyledi. Kılıç, Yaşar Kemal Kültür Merkezi’ni önümüzdeki haftalarda hizmete açacaklarını, İstanbul Konservatuarı’nın Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde idame edileceğini söyledi. 

Tanıtımın ardından heykel sanatçılarının çalışmalarını yaptıkları atölye alanında açılış yapıldı. Sempozyumun küratörlüğünü üstlenen Türkiye’nin önemli heykeltraşlarından Güner Yener,  “Maltepe Belediye Başkanımız Özbekistan’da bir dernekle bir protokol imzalamıştı. Protokol kapsamında Maltepe’de bir taş heykel sempozyumu düzenliyoruz. Sayın Belediye Başkanı bana küratörlüğü teklif etti. Ben de Maltepe'nin yerel sanatçısıyım ve kabul ettim. Bu heykeller bittikten sonra mahallerimize koyulacak” şeklinde konuştu. Sempozyumda Gürcistan’dan Jhon Gogaberishvili, Özbekistan’dan Kurban Norhurazov, Ulash Urakov, Tulagan Yerkulov, Rusya’dan Nikolay Karlyhanov, Türkiye’den Metin Kar ve İmdat Avcı eserlerini hazırlayacak. 

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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