46 sanatçı Atatürk’ün anısına “Kırmızı 6” sergisinde buluştu

Maltepe Belediyesi’ne bağlı Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi, Türkiye’nin her bölgesinden 46 ressamı, yaptıkları resimlerle “Kırmızı 6” sergisinde bir araya getirdi. Serginin küratörlüğünü üstlenen Zihniye İlhan, “Kırmızı aşktır, kırmızı sevdadır, kırmızı beklemektir, kırmızı kavuşmaktır diyerek başlattığımız Kırmızı 6 sergimizi Cumhuriyet ve Atamız anısına düzenliyoruz. Tüm sanatseverleri değişik çalışma anlayışları görebilecekleri sergimize bekliyoruz” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Maltepe Belediyesi’ne bağlı Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi (TSKM), önemli bir sergiye ev sahipliği yaptı. Küratörlüğünü Zihniye İlhan’ın düzenlediği ve Türkiye’nin her bölgesinden 46 ressamın eserleriyle katıldığı “Kırmızı 6” sergisi sanatseverlerin katılımıyla açıldı. TSKM Galeri Maltepe’de açılan ve 14 Kasım’a kadar sürecek serginin küratörü Zihniye İlhan, “Eşim Ali Naki İlhan ile birlikte yaklaşık 8 yıldır karma sergiler düzenliyoruz. 35 yıldır evliyiz, 35 yıldır eşimin kişisel sergilerine yardım etmekten bu işin içinde buluverdim kendimi. Doğaçlama, yani kendiliğinden gelişti. Güzel bir grubumuz var, 500’e yakın sanatçı arkadaşımız var. En son sergimiz Büyükada’daydı, adı Mavi Liman’dı. Geçen sene Mardin’de sergi açtık. Türkiye’nin değişik illerinde sergiler açtık ve açıyoruz. Güneydoğu sergimiz Anadolu’ndan esintiler, Marmara’da Mavi Liman, şimdi de böyle 10 Kasım’a yakışır bir sergi olsun dedik ve Kırmızı koyduk adını. Bu 6. Kırmızımız. Kırmızı aşktır, kırmızı sevdadır, kırmızı beklemektir, kırmızı kavuşmaktır diyoruz biz. Bayrağımız, Atatürkümüz geldi aklımıza, onun için adı kırmızı oldu” dedi.

RUSYA’DAN VE TÜRKİYE’NİN HER BÖLGESİNDEN…

Türkiye’nin değişik bölgelerinde sergiler açtıklarını söyleyen Zihniye İlhan sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin değişik illerinden ve Rusya’dan Irina Erdem adından 46 sanatçımızın oluşturduğu, birbirinden değişik sanat eserleriyle bu sergimizde karşınızda olacağız. Bizler profesörler, ressamlar ve sanatçıları bir ortamda buluşturmak için çabalıyoruz. Reprodüksiyon dâhil kendisini geliştirmeye odaklı her sanatçının eserini karma sergilerimizde değerlendiriyoruz. Türkan Saylan gibi bir değerin çatısı altında bu 4. sergimiz. Gelin bu sergide buluşalım.”

Sergide yüksek mimar ve yazar Dilek Ünal, “Nil ve İçindeki Rüzgar”, “Hakikat Sende Saklı Müzeyyen” ve “Kâniye” isimli kitaplarını da imzaladı.