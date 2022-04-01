31.03 - Maltepe Belediyesi Strateji Müdürlüğü Okuyan Bir Gelecek Projesi Haberi!

‘Okuyan Bir Gelecek Projesi’ Strateji Geliştirme Müdürlüğü ve Açev işbirliği

ile Maltepe Belediyesi Prof.Dr.Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde start aldı.

İlk dersi Sosyal Politikalar ve Eşitlik Birimi personeli ve aynı zamanda Anne Çocuk Eğitim Vakfının

okuma grupları programı eğitimcisi olan sosyolog Özlem Nur Demir tarafından verirken Açev saha sorumlusu

Yaprak Akın’da gözlemci olarak eğitimde hazır bulundu.



Proje öncelikle dezavantajlı çocuklara okuma yazma öncesinde okuma

alışkanlığı kazandırma ve sevdirmeyi amaçlıyor. 4-7 yaş grubunda eğitime

katılacak olan çocuklar iki grupta derslere alınacak. Bugün başlayacak ilk grubun dersi 9

Haziran'da sona erecek. İkinci grup dersleri ise 4 Nisan’da başlayıp 13

Haziran'da tamamlanacak. Proje kapsamında toplam 25 çocuk verilen eğitimden

faydalanacak.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)