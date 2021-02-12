banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Sevgilinizle Şifrelerinizi Paylaşmadan Önce Bir Kez Daha Düşünün!
Sevgilinizle Şifrelerinizi Paylaşmadan Önce Bir...
Boğazda Şarkılar Sevgi İçin Söylenecek
Boğazda Şarkılar Sevgi İçin Söylenecek
Geleceğim Zeytinburnu Platformu Zeytinburnu İçin Çalışmaya Devam Ediyor
Son Dakika
Geleceğim Zeytinburnu Platformu Zeytinburnu İçin...
CHP'li Enis Berberoğlu Yeniden Milletvekili!
CHP'li Enis Berberoğlu Yeniden Milletvekili!

2020 Yılında 57 Bin 138 Sorun Çözüldü

Maltepe Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü 2020 yılında 57 bin 138 vatandaşın sorununu çözdü. Müdürlük bünyesindeki Halk Masası, Çağrı Merkezi ve Çözüm Masası birimleri, Maltepe’nin 18 mahallesinden vatandaştan gelen istek, öneri ve ihtiyaçları ilgili müdürlüklere ileterek çözüme kavuşturdu. Başvurular telefonla, elden, e-posta, posta, kargo, whatsapp, web form yoluyla gerçekleştirildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Şubat 2021 Cuma 14:09
2020 Yılında 57 Bin 138 Sorun Çözüldü
banner171

10 BİN 347 TEMİZLİK ŞİKÂYETİ ÇÖZÜLDÜ

 

Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne 10 bin 347, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne 8 bin 302, Zabıta Müdürlüğü’ne 3 bin 401, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne üç bin 217, Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne 3 bin 849, Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne iki bin 919,  Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne iki bin 610, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bin 152, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne bin 194, Plan ve Proje Müdürlüğü’ne bin 465, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne 929, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 332 talep ve şikâyet iletilerek sonuçlandırıldı.

18 BİN 112 TELEFON BAŞVURUSU ALINDI

Çağrı Merkezi çalışanları, vatandaşlardan 18 bin 112 adet başvuruyu telefon görüşmesiyle aldı. 23 bin 979 dilekçe belediye hizmet birimlerine elden verildi. Elektronik kamu hizmeti web form ile beş bin 954, akıllı cep telefonundan kullanılan Whatsapp hizmetiyle dört bin 459, e-posta ile 848, posta ile 981, kargo ile 126, faks ile 4 başvuru ilgili birimlere ulaştı. İstanbul Valiliği koordinesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) sistemi üzerinden Maltepe Belediyesi’ne iletilen iki bin 595 vatandaş başvurusu sonuçlandırıldı. 

165 BİN 307 VATANDAŞA HİZMETLER ANLATILDI

Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çağrı Merkezi birimi, Maltepe Belediyesi’ni arayan vatandaşların ilgili müdürlüklere yönlendirilmesi ve vatandaşların Belediye faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesi için toplam 165 bin 307 görüşme yaptı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pandemide 12 Bin 60 Öğrenciye Eğitim Desteği
Pandemide 12 Bin 60 Öğrenciye Eğitim Desteği
Maltepe Çiçeklerle Donatıldı
Maltepe Çiçeklerle Donatıldı
Maltepe Belediyesi 14 Bin Can Dostunu Tedavi Etti
Maltepe Belediyesi 14 Bin Can Dostunu Tedavi Etti
Yarıyıl Tatilinde Çocuklara Hediye Sürprizi
Yarıyıl Tatilinde Çocuklara Hediye Sürprizi
“Maltepe” 578 Kadın ve Çocuğa Umut Oldu
“Maltepe” 578 Kadın ve Çocuğa Umut Oldu

istanbul escort - şişli escort

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169