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2. Maltepe Sokak Festivali Sürüyor

Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Sokak Festivali kapsamında İBB Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Karma Topluluğu Cumhuriyet Parkı’nda muhteşem bir performans sergiledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Ağustos 2021 Perşembe 12:05
2. Maltepe Sokak Festivali Sürüyor
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CUMHURİYET PARKI’NDA MÜZİK ŞÖLENİ

Maltepe Belediyesi tarafından organize edilen 2. Maltepe Sokak Festivali 18 mahalle, 18 parkta devam ediyor. Festivalde çocuk tiyatrosundan pandomim performansına kadar her türlü etkinliklerle beraber, birbirinden farklı sesler içeren konserler de düzenleniyor. 2. Maltepe Sokak Festivali’nin ikinci gününe İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Orkestralar Müdürlüğü’ne bağlı Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Karma Topluluğu konseri damga vurdu. Cevizli Mahallesi Cumhuriyet Parkı Amfitiyatrosu’nda düzenlenen konserde Gökhan Karcebaş şefliğinde, dört farklı solistle halk müziği ve sanat müziğinden seçkin eserler seslendirilirken, Maltepe halkı, göl kenarında, kuğular eşliğinde konserin tadını çıkardı.

ÖNCE ÇOCUKLAR SONRA BÜYÜKLER

Maltepe Belediyesi’nin düzenlediği 2. Maltepe Sokak Festivali’nin Cevizli Mahallesi Cumhuriyet Parkı’ndaki program, tahtabacak ve pandomim gösterisi ile başladı. Çocuklar için yüz boyama, balon katlama, zumba ve kukla atölyesi etkinlikleri yapılırken program halk oyunları gösterisi ile devam etti. Gecenin son etkinliği ise İBB Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Karma Topluluğu konseri’nin konseri oldu. Çocuklar yine alanda oyunlarına devam ederlerken, büyükler de seçkin eserlerin tadını çıkardı. 2. Maltepe Sokak Festivali, dolu dolu programıyla 31 Ağustos’a kadar devam edecek.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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