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2 bin metrekare çim serildi

Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Mayıs ayında tamamladığı çalışmalarda 2 bin 153 metrekare alan üzerinde kesme çim serimi gerçekleştirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Mayıs 2022 Cuma 13:09
2 bin metrekare çim serildi
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İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Kışlalı Caddesi’nde yapımı tamamlanan Yaşar Kemal Kültür Merkezi civarında bulunan Zabıta Karakolu etrafında ve kenar refüjlere daha önce toprak tesviyesi, ağaçlandırma çalışmaları yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü, aynı bölgede 2 bin 153 metrekarelik alan üzerinde yürüttüğü çim döşeme çalışmalarını tamamladı. Yürütülen çalışmalar sonucunda güzel bir görüntü ortaya çıkarken, bu durum en çok çevrede bulunan bölge sakinlerini memnun etti.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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