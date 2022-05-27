2 bin metrekare çim serildi

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Kışlalı Caddesi’nde yapımı tamamlanan Yaşar Kemal Kültür Merkezi civarında bulunan Zabıta Karakolu etrafında ve kenar refüjlere daha önce toprak tesviyesi, ağaçlandırma çalışmaları yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü, aynı bölgede 2 bin 153 metrekarelik alan üzerinde yürüttüğü çim döşeme çalışmalarını tamamladı. Yürütülen çalışmalar sonucunda güzel bir görüntü ortaya çıkarken, bu durum en çok çevrede bulunan bölge sakinlerini memnun etti.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)