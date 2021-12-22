110 sanatçıdan ‘Bir Grup İnsan’ sergisi

Sergi, sanat platformunun kurulmasında büyük katkıları bulunan sanatçı, eğitmen, küratör Celalettin Tandoğdu’nun anısına Kovid-19 salgınında yaşamını yitirmesinin birinci yıl dönümünde sanatseverlere kapılarını açtı. Açılış töreninde konuşan sanatçı Hülya Düzenli, Celalettin Tandoğdu’yu geçen yıl bugün kaybettiklerini ifade ederek “Mimar Sinan Üniversitesi mezunu Celalettin Tandoğdu, Devrim Erbil atölyesi mezunudur. Bu platformu Tandoğdu’yla, başka katılımcılarla birlikte kurduk. Ortak payda sanat düşüncesi, sanat üretimi en çok da sanatçı dayanışmasıdır. Grupta yer alan sanatçılar bir araya gelerek sergiler açıyorlar. Geçen sene bu sergiyi hazırlıyordu. İptal etmişti. Biz de vefatının yıl dönümünde açtık. Tandoğdu anısına iki çalışmasını sunduk.” dedi.

SERGİ DAYANIŞMAYLA OLUŞTU

Eda Tandoğdu, eşi Celalettin Tandoğdu’nun vefatının üzerinden bir senenin geçtiğini paylaşarak “Çok büyük bir çabayla bir araya gelişinizin gururu ve mutluluğu var. Hepinizden çok daha fazla mutlu olacak biriydi Celalettin. Sizlerle bir arada olmaktan çok büyük mutluluk duyardı. Sergi bu dayanışma sayesinde oluştu. Emeği geçen herkese ve ana mimarlarına teşekkür ediyorum. Ben değil biz olarak bir şeylerin peşinden koştu. Verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu. Sergide 110 sanatçının farklı malzeme ve tekniklerle hazırladığı eserleri sanatseverler ile buluştu. Sergi 15 Ocak’a kadar Galeri A+B’de ziyaret edilebilecek. (22.12.2021)

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)