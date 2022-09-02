Ziynet Sali Rüzgarı Esti!

2 Eylül 2022 – Köklü spor kültürüyle Türk futboluna verdiği desteği daha da genişleterek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne taşıyan Puma, yeni sezon için KKTC Milli Futbol Takımı için hazırladığı formaları Ziynet Sali’nin sahne aldığı bir etkinlikte tanıttı. Sesi, şarkıları ve güzelliğiyle büyük beğeni toplayan başarılı şarkıcı Ziynet Sali, sahne performansıyla adeta büyüledi. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu ve PUMA Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis’in katılımıyla gerçekleşen etkinlikte tüm misafirler keyifli anlar yaşadı.

Şarkıları ve sahne performansıyla büyüleyen Ziynet Sali bu geceye özel açıklama yaparak “Bir Kıbrıslı ve özellikle bir müzisyen olarak şunu söylemeliyim; spor bir insanlık hakkıdır tıpkı müzik gibi. Dili, dini, ırkı ve görüşü ne olursa olsun, nereden olursa olsun… Özellikle Kıbrıs Türkü ve Kıbrıs sporcusu için bu geceki dileğim tüm dünya ülkelerindeki sporcularla birlikte müsabakalara katılmaları ve kendi enerjilerini göstermeleri. Müzik, spor ve insanlık adına tabi ki güzellikler diliyorum, bu ambargoların, engellerin, tanınmamazlığın ortadan bir an evvel kalmasını umuyorum. Bu çağda Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşanan bu durum asla kabul edilebilir değil. Bir kişinin duyacağını bile bilsem dünyaya buradan seslenmek istiyorum ki bir kelebek etkisi yaratsın. Biz buradayız. Bizimle spor yapın. Müzik yapın. Yani insanlığı paylaşın demek istiyorum.’’ dedi.

PUMA’dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Futboluna Üçlü Destek!

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve Kemaler Group arasında gerçekleşen anlaşma kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Futbol Takımı 3 yıl boyunca PUMA tasarımı formalarıyla sahada olacak. Sponsorluk kapsamında KTFF Süper Lig ve Birinci Lig kapsamında oynanacak tüm maçlarda PUMA Orbita futbol topu kullanılacak. Eş zamanlı olarak PUMA KKTC Kadın Futbol Ligi’ne de ismini vererek desteğini devam ettiriyor.

PUMA’dan KKTC Milli Futbol Takımı’na Anlamlı Forma Tasarımı!

PUMA’nın Fenerbahçe, Manchester City, AC Milan gibi Avrupa’nın dev kulüplerinin yanı sıra İtalya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve İsviçre gibi Milli Takımların forma tasarımını yapan global tasarım ekibi tarafından KKTC Milli Futbol Takımı için hazırladığı formalar, kırmızı ve beyaz olarak iki ayrı modelden oluşuyor. Türkiye’de üretilen formaların ön tarafında yer alan siyah şerit dikkat çekiyor. Bu şeritler; Kıbrıs şehitlerine saygı duruşunu simgeliyor. Formanın sırt kısmında ise ağzında zeytin dalı tutan bir barış güvercini bulunuyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

PUMA

PUMA, ayakkabı, giyim ve aksesuar tasarlayan, geliştiren, satan ve pazarlayan dünyanın önde gelen Spor Markalarından biridir. 70 yılı aşkın süredir PUMA, dünyanın en hızlı sporcuları için hızlı ürünler yaratarak sporu ve kültürü durmaksızın ileriye taşımaktadır. PUMA, Futbol, Koşu ve Antrenman, Basketbol, Golf ve Motor Sporları gibi kategorilerde performans ve spordan ilham alan yaşam tarzı ürünleri sunmaktadır. Spor etkilerini sokak kültürüne ve modasına getirmek için ünlü tasarımcılar ve markalarla iş birliği yapar. PUMA Group, PUMA, Cobra Golf ve stichd markalarının sahibidir. Şirket, ürünlerini 120'den fazla ülkede dağıtır, dünya çapında 16.000'den fazla kişiyi istihdam eder ve genel merkezi Herzogenaurach / Almanya'dadır. https://about. puma.com/