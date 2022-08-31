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Zeytinburnulular 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Coşkuyla Kutladı

Sanatçı İlyas Yalçıntaş, Büyük Zafer’in 100. yıl dönümü dolayısıyla Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda konser verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Ağustos 2022 Çarşamba 16:02
Zeytinburnulular 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Coşkuyla Kutladı
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Türk Topraklarının düşman işgalinden kurtuluşunu temsil eden 30 Ağustos Zafer Bayramı Zeytinburnu’nda coşkuyla kutlandı. Sanatçı İlyas Yalçıntaş, Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda unutulmaz bir konser verdi. Meydanı dolduran Zeytinburnulular Yalçıntaş’a yoğun ilgi gösterdi.

Konserde konuşma yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Allah’a sonsuz şükürler olsun büyük Zaferin 100. yıl dönümünde Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda al bayrağın altındayız. Rabbim kıyamete kadar huzur, birlik ve beraberlik içinde al bayrağımızın altında yaşamayı hepimize nasip etsin. Meydanı doldurduğunuz için hepinize teşekkür ederim.” dedi.

Konuşmalarının ardından Başkan Ömer Arısoy, Sanatçı İlyas Yalçıntaş’a çiçek takdîm etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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