Zeynep Öykü “Antakya Varsa Biz De Varız demek için Antakya’ya gelin”

Festivalde Gönüllü Konser Verecek

Ürettiği arplarla ve verdiği arp konserleri ile hem Türkiye’de hem de uluslararası sanat çevrelerinde dikkat çeken Zeynep Öykü, 11. Uluslararası Antakya Film Festivali’nde gönüllü arp konseri verecek. 14 Ekim 2023 Cumartesi günü festival kapsamında gerçekleştireceği konserle ilgili açıklama yapan Öykü tüm sanat camiasını festivale destek vermeye çağırdı.

Sanatçı konuyla ilgili şunları söyledi: “Antakya benim kalbimde çok özel bir yer. Depremin yaraları hepimizi çok derinden etkiledi. 4 yıl önce Antakya’daki kiliselerde konserler vermiştim. Antakya’nın tarihine yakışır bir şekilde Rönesans ve orta çağ döneminden tarihi eserleri festivalde seslendireceğim. 11. Uluslararası Antakya Film Festivali’ne; 14 Ekim 2023’de arp konseri vererek katılacağım. Bütün sanatçı dostlarımı ve sanatseverleri, festivale ve dolayısıyla Antakya’ya destek olmaya çağırıyorum. Antakya Varsa Biz De Varız demek için Antakya’ya gelin”

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Festival, 13 Ekim-19 Ekim 2023 tarihlerinde Antakya’da yapılacak

Konteyner yerleşkelerinde, film gösterimleri, sektörel buluşmalar ve festival destek etkinlikleri programları ile gerçekleşecek 11. Uluslararası Antakya Film Festivali, 13 Ekim 2023 Cuma günü yapılacak açılış töreni ile başlayacak. Festival, 19 Ekim 2023 Perşembe günü ödüllerin sahiplerini bulacağı tören ile sona erecek.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)