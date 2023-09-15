banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
8.029,73
ALTIN
1.663,72
DOLAR
26,99
STERLİN
33,54
EURO
28,77
Uluslararası 10.Sarıyer Edebiyat Günleri Başlıyor
Uluslararası 10.Sarıyer Edebiyat Günleri Başlıyor
Obeziteyle mücadelede etkili yöntemler!
Obeziteyle mücadelede etkili yöntemler!
Voleybolda milli heyecan Kalamış’ta devam ediyor
Voleybolda milli heyecan Kalamış’ta devam...
Zeytinburnu’nda Öğrenciler Zabıta Ekiplerine Emanet
Zeytinburnu'nda Öğrenciler Zabıta Ekiplerine Emanet

Zeynep Öykü “Antakya Varsa Biz De Varız demek için Antakya’ya gelin”

Türkiye’nin ilk arp üreticisi ve arp sanatçısı Zeynep Öykü “11. Uluslararası Antakya Film Festivali’ne; 14 Ekim 2023’de arp konseri vererek katılacağım. Bütün sanatçı dostlarımı ve sanatseverleri, festivale ve dolayısıyla Antakya’ya destek olmaya çağırıyorum” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Eylül 2023 Cuma 09:06
Zeynep Öykü “Antakya Varsa Biz De Varız demek için Antakya’ya gelin”
banner171

Festivalde Gönüllü Konser Verecek

Ürettiği arplarla ve verdiği arp konserleri ile hem Türkiye’de hem de uluslararası sanat çevrelerinde dikkat çeken Zeynep Öykü, 11. Uluslararası Antakya Film Festivali’nde gönüllü arp konseri verecek. 14 Ekim 2023 Cumartesi günü festival kapsamında gerçekleştireceği konserle ilgili açıklama yapan Öykü tüm sanat camiasını festivale destek vermeye çağırdı.

 Sanatçı konuyla ilgili şunları söyledi: “Antakya benim kalbimde çok özel bir yer. Depremin yaraları hepimizi çok derinden etkiledi. 4 yıl önce Antakya’daki kiliselerde konserler vermiştim. Antakya’nın tarihine yakışır bir şekilde Rönesans ve orta çağ döneminden tarihi eserleri festivalde seslendireceğim. 11. Uluslararası Antakya Film Festivali’ne; 14 Ekim 2023’de arp konseri vererek katılacağım. Bütün sanatçı dostlarımı ve sanatseverleri, festivale ve dolayısıyla Antakya’ya destek olmaya çağırıyorum. Antakya Varsa Biz De Varız demek için Antakya’ya gelin”

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Festival, 13 Ekim-19 Ekim 2023 tarihlerinde Antakya’da yapılacak

Konteyner yerleşkelerinde, film gösterimleri, sektörel buluşmalar ve festival destek etkinlikleri programları ile gerçekleşecek 11. Uluslararası Antakya Film Festivali, 13 Ekim 2023 Cuma günü yapılacak açılış töreni ile başlayacak. Festival, 19 Ekim 2023 Perşembe günü ödüllerin sahiplerini bulacağı tören ile sona erecek.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İynemli Kardeşler Vodafone İçin Kamera Karşısına Geçti
İynemli Kardeşler Vodafone İçin Kamera Karşısına Geçti
Otoban Katilleri Sinema Filmi 25 Ağustos'ta Gösterime Girdi (FRAGMAN VİDEOLU)
Otoban Katilleri Sinema Filmi 25 Ağustos'ta Gösterime Girdi (FRAGMAN VİDEOLU)
Büşra ve Yunus Mutluluğa Evet dedi
Büşra ve Yunus Mutluluğa Evet dedi
Snapchat'te Tuğba Ünal Çılgınlığı
Snapchat'te Tuğba Ünal Çılgınlığı
Acun Ilıcalı'ya Tazminat Şoku
Acun Ilıcalı'ya Tazminat Şoku

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169