Yılın Nikahı Cemiyet Hayatını Bir Araya Getirdi

NİKAHIN ŞAHİTLERİ DİKKAT ÇEKİCİYDİ

Nikahı kıyan Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy nikah şahitlerinii görünce damat Abdulkadir Şengül'e maşallah her siyasi görüşe mensup bir çok siyasiyi aynı masa etrafında sizin nikah şahidiniz olduğunu görmek memnniyet verici dedikten sonra nikah merasimine geçildi. .

Gelecek Partisi İstanbul Kurucu İl Kadın Kolları Başkanı Perihan Togay'ın, Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkanı Abdulselami Delibalta'nın,İyi Parti Zeytinburnu İlçe başkanı Hasan Hoşben'in,Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu İlçe başkanı Onur Dolar'ın, ZEYDEF başkanı Mehmet Çakır'ın, Gazeteci Yazar ve Geleceğim Zeytinburnu Platformu Kurucu Başkanı Hüseyin Çetiner'in nikah şahitliği yaptığı merasime pandemi önlemleri olmasına rağmen Şengül ve Kopal ailelerinin yüzlerce dostu mutlu günlerinde Abdulkadir Şengül ve Ezgi Olcay Kopal'i yalnız bırakmamaları gözlerden kaçmadı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Merve Saraç

YILIN NİKAHI HAKINDA NE DEDİLER ?

Ezgi Olcay Kopal ve Abdulkadir Şengül'ün nikahını kıyan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy şunları söyledi "Öncelikle her görüş ve düşüncede hemşehrimizin nikahın resmi ve fahri şahidi olarak bulunmaları bir güzelliktir.Görüş farkı gözetmeden her insana sevgi ve saygı çerçevesinde yaklaşmanızdan dolayı bugün burada güzel bir Zeytinburnu mozaiği görmek beni ve katılımcıları memnun etti.Aslında bu nikahı kıymadan damadı soracağım sorularla terletmek isterdim ama Pamdemi ortanında kimsenin fazladan vakltini almak istemediğim için gelin hanım ve damat bey sorularımdan ucuz kurtuldu. Ben her iki kardeşime mutluluklar dilerim"dedi.

Gelecek Partisi İstanbul İl Kurucu kadın Kolları başkanı PerihanTogay ise şunları söyledi "Partimizin il kadın kolları olarak şu an yoğun bir şekilde ilçe teşkilatlarımızın kuruluş süreci ile meşgülüz. Ezgi kardeşimiz bize değer verip nikah şahidi olarak düşünmesi benim için bir onurdur. Ömür boyu Kadir bey ve Ezgi hanım'a mutluluklar dilerim" dedi.

Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkanı Abdulselami Delibalta'da şunları söyledi "Kadir bey ve Ezgi hanım ile Ak Parti çatısı altında uzun süre birlikte Zeytinburnu halkına hizmet ettik. Bugün burada ikisinin nikahına şahit olmaktan dolayı memnunum. Rabbim evlenen kardeşlerimizi mesut ve mutlu etsin inşallah" dedi.

İyi Parti Zeytinburnu ilçe başkanı Hasan Hoşben de şunları söyledi "Abdulkadir Şengül kardeşim Rumelili olarak hemşehrimdir. Kendisi 31 Mart 2019 Mahalli idareler seçiminde 6 bine yakın oy alarak Telsiz

Mahalle Muhtarlık seçimini en çok oy alan 2.kişi olarak tamamlamıştı. Kendisini bu başarısından dolayı bir kez daha kutluyorum ve tebrik ediyorum.

Beni nikah şahidi olarak göstermelerinden dolayı da çok memnun ve mutlu oldum. Allah her iki kardeşimi de mesut mutlu etsin inşallah şeklinde konuştu"

Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu İlçe başanı Onur Dolar'da şunları söyledi "Öncelikle bizi nikahlarına şahit olarak düşünen A.Kadir Şengül Ağabeyimize ve Ezgi kardeşimize çok teşekkür ederim. Pandemi ortamı olmasına ve sokağa çıkma yasağından dolayı saati değişmesine rağmen her iki ailenin yüzlerce dostunun mutlu günlerinde Şengül ve Kopal ailelerini yalnız bırakmaları evlenen çiftlerimizin ne kadar sevildiğinin bir göstergesidir. sevmekve sivilmek dünyanın en güzel duygudur. Çiftimize her iki dünyada da mutluluklar dilerim şeklinde konuştu.

Zeytinburnu Sinoplular Derneği ve Zeytinburnu Dernekler Federasyonu başkanı iş adamı Mehmet Çakır'da şunları söyledi "Telsiz mahallesinde A.Kadir Şengül ile komşuyuz. Kadir Şengül ve Ezgi Olcay Kopal'in nikahlarına şahit olmaktan dolayı mutluyum. Çiflerimize ömür boyu mutluluklar dilerim şeklinde konuştu"

Geleceğim Zeytinburnu Platformu (GZP) kurucu başkanı, İstanbul Times Medya Grubu imtiyaz sahibi Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner ise yılın nikahı ile alakalı şunları söyledi "Yıllardır işimiz gereği bir çok nikah merasimine şahitlik yaptık. İlk kez şahitler arasında dört siyasi partinin yöneticilerinin aynı masa etrafında bir nikahta şahit olarak görmek beni mutlu etti. Herşeyin siyaset olmadığını bu nikahta bir kez daha gördüm. Geleceğim Zeytinburnu Platformumuzda uzun süre emek veren A.Kadir Şengül ve Ezgi Olcay Kopal'e mutluluklar dilerim şeklinde konuştu.

GELİN VE DAMAT HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ...

Gelin Ezgi (Olcay Kopal) Şengül ve A.Kadir Şengül Çifti ise şunları söylediler "Yoğun işlerine rağmen nikahımızı kıyarmısınız talebimizi kırmayıp evet diyen Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy'a,Nikah şahidimiz olan Gelecek Partisi İstanbul İl Kurucu Kadın Kolları Başkanı Perihan Togay'a,Ak Parti Zeytinburnu İlçe başkanı A.Selami Delibalta'ya, İyi Parti Zeytinburnu İlçe başkanı Hasan Hoşben'e,Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu İlçe başkanı Onur Dolar'a , ZEYDEF Başkanı Mehmet Çakır'a, GZP Kurucu Başkanı ve İstanbul Times Yayın Grubu İmtiyaz sahibi Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner başta olmak üzere pandemi ortamında bizi yalnız bırakmayıp nikahımıza katılan herkese gazeteniz aracılığı ile bir kez daha candan bir şekilde teşekkür ederiz şeklinde konuştular.

