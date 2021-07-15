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Yasemin Yazıcı 'Oyunculuğu Hayatımın Her Günü Yapabilirim'

Yasemin Yazıcı “Benim için oyunculuk; boş bir alanı hayal gücü, tutku, korku ve felsefeyle doldurmak” Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Son Yaz’da canlandırdığı Naz karakteriyle oyunculuğunu profesyonel bir boyuta taşıyan güzel oyuncu Yasemin Yazıcı, kendisi ve kariyerine ilişkin merak edilenleri MAG okurları için anlattı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Temmuz 2021 Perşembe 09:32
Yasemin Yazıcı 'Oyunculuğu Hayatımın Her Günü Yapabilirim'
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“Oyunculuğu hayatımın her günü yapabilirim”

“Kapıdan içeri adımımı attım galiba”

“Daha önce hiç deneyimlemediğim için bir filmde oynamak yakın bir hedefim"

İlk televizyon projesi Fox Tv’nin sevilen dizisi Son Yaz dizisi olan genç ve yetenekli oyuncu Yasemin Yazıcı, okul yıllarında tiyatro ile başladığı oyunculuk serüvenini ve detaylarını MAG okurları ile paylaştı.

“Çocukluğumdan beri oyunculuğa ilgim vardı. Tam şekillenmesi ortaokulda tiyatro kulübündeyken oldu. Bunu hayatımın her günü yapabilirim diye düşündüm. Benim için oyunculuk; boş bir alanı hayal gücü, tutku, korku ve felsefeyle doldurmak” diyen Yasemin Yazıcı, Son Yaz dizisi için sete ilk çıktığındaki hislerini ise şöyle anlattı; “Naz karakteri için audition verdiğimde elimde sadece ajansım Gaye Sökmen’in yolladığı bir sahne vardı. O yüzden senaryonun tümünü okuduğumda ve sete ilk çıktığımda gerçekten başarmış hissettim. Kapıdan içeri adımımı attım galiba diye şaşkındım.”  Okul yıllarından bu yana tiyatro sahnesinde de rol alan yetenekli oyuncu, tiyatro sahnesinin kendisinde yarattığı hislere dair Tiyatro sahnesinde olmak bir histen daha fazlası. Oyundayken bedenini ve zihnini ele geçiren ama algılarını açan bir akış oluyor. Oyun bitip perde inerken bu akış endorfin salgısından kaynaklanan bir coşku, tabiri caizse bir bağımlılık haline dönüşüyor. Bir sonra ki performansınızı iple çekiyor oluyorsunuz” şeklinde yanıt verdi. Güzel oyuncu Yasemin Yazıcı, geleceğe dair hedefleriniz arasında neler var sorusuna ise “Daha önce hiç deneyimlemediğim için bir filmde oynamak yakın bir hedefim. Hayallerimin arasında farklı dillerde ve yabancı oyuncularla beraber bir projede yer almak da var” diyerek sözlerini noktaladı. 

Duru güzelliği, neşesi ve samimiyeti ile izleyen herkesi kendisine hayran bırakan başarılı oyuncu Pelin Karahan’ın kapak yıldızı olduğu MAG Temmuz , dopdolu içeriği, Babalar Günü özel dosyası, röportajları ve yazarları ile www.magdergi.com.tr , Turkcell Dergilik, Google Play, Apple Store, Türk Telekom ve DMAX’ de online olarak okurlarıyla buluşuyor. Trendyol ve n11.com siteleri üzerinden MAG Haziran sayısına ulaşmanız mümkün. Keyifli içeriğimizi ve gündeme dair gelişmeleri @magdergi Instagram hesabından takip edebilirsiniz. 

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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