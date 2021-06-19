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Yağmur ve Berkan’ın Görkemli Düğünü Göz Kamaştırdı

Geygel ve Oral ailelerinin dostları Yağmur ve Berkan’ı mutlu gülerinde yalnız bırakmadılar. Bakırköy ‘ün Ataköy semtinde bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi Gizli Bahçe Koktely alanında yapılan yılın nikah merasiminin şahitleri,CHP TBMM Grup Başkan vekili İstanbul Milletvekili Engin Altay,İBB başkan vekili Hüseyin Aksu, İBB Genel sekreter yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, Özgür Karabat, Zeynel Emre ve CHP İstanbul il başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu Yağmur ve Berkan'ın nikah şahidi oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Haziran 2021 Cumartesi 20:44
Yağmur ve Berkan’ın Görkemli Düğünü Göz Kamaştırdı
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GELİNİN VE DAMADIN BABASI UZUN YILLARDIR CHP’DE SİYASET YAPINCA YILIN NİKAHI ADETA CHP KURULTAYI HAVASINDA YAPILDI…

Gelinin babası İş adamı Ayhan Geygel hem maddi hem manevi hem de siyasi olarak yıllarca Başakşehir'de siyasi mücadele verdi. Bahçeşehir Gölet'in imar'a açılmaması adına meclis toplantısında yaptığı itirazlar ve halkın yaşam alanlarına imar verilmemesi adına yaptığı karşı duruşlar neticesinde CHP Başakşehir ilçe örgütünün takdirini kazandı.

Damadın babası Ali Oral'da CHP Avcılar ilçe örğütünde siyasi mücadele verdiği ve yıllardır meclis üyeliği yaptığı için evlatlarının düğününe CHP'nin ağır topları katıldı.

DÜĞÜNÜ TAKİP EDEN İSTANBUL TIMES TV YE KİM NELER SÖYLEDİ ?

CHP Başakşehir eski meclis üyesi ve ilçe başkanı sanayici iş insanı Kazım Özeren Yağmur ve Berkan’a biz ömür boyu mutluluklar dilerim. Yağmur

Bizim kızımız Berkan ise oğlumuzdur. Ayhan Geygel ve Ali Oral’da partilimizdir.

CHP Başakşehir ve İBB Meclis Üyesi Murat Özkurt ise genç çiftlere bir ömür boyu mutluluk diledi.

DETAYLAR GELİYOR 

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