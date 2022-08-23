Ünlü Sunucu Burcu Esmersoy'dan Anlamlı Destek

Burcu Esmersoy, konuyla ilgili olarak; “Hayvan sahiplendirme, patili dostlarımız için yapabileceğimiz temel şeylerin başında geliyor. Onların bakımını üstlenmek, yaşamlarına sağlıklı ve keyifle devam etmelerini sağlamak tüm hayvan severlerin en büyük isteği. Gerçekleştirmek için ise el ele vererek, tüm hayvan severler olarak onların yeni yuvalarına kavuşmasını sağlayabiliriz.”

Yuva bulmayı bekleyen 500 sokak hayvanı Cheetos Pati Haritası’nda!

Proje kapsamında, Türkiye genelinde 35 ilden toplanan yaklaşık 500 sokak hayvanının bilgileri Cheetos’un resmi web sitesi olan www.cheetos.com.tr adresine yüklendi. Hayvansever ler web sitesinde bulunan Pati Haritası’na tıklandığında o bölgede sahiplenilmeyi bekleyen sokak hayvanları ile ilgili detaylı bilgilere ulaşarak gönüllerinin bağlandığı patili dostları için sahiplendirme sürecini başlatabiliyor. Sahiplendirme sürecinin ilk adımı ise iletişim bilgilerini içeren bir form doldurarak başvurularını tamamlamaktan geçiyor. Sahiplenme süreci HAYTAP görevlileri tarafından koordine edilirken Cheetos da sahiplenilen tüm hayvanların ilk ihtiyaçları olan mama, aşı vb. konularda destek oluyor.

Proje kapsamında 19-20-21 Ağustos tarihlerinde Cheetos, İstanbul Kanyon’da Pati Dostları Buluşması adında keyifli bir etkinlikle sahiplenilmeyi bekleyen sokak hayvanları ile onları sahiplenmek isteyen hayvan severleri buluşturdu. Cheetos tarafından kurulan deneyim koridorunda hayvan severlere sahiplenme sürecinin duygusal boyutunu anlatmak adına keyifli görsellerle interaktif bir alan yaratıldı. Kurulan sahiplendirme standında ise HAYTAP yetkilileri tarafından sahiplenme süreciyle ilgili detaylı bilgiler hayvan severlere aktarıldı. Standdaki kiosk’ların yardımıyla www.cheetos.com.tr adresindeki sahiplenilmeyi bekleyen köpekler hayvan severlerle buluşturuldu. Hayvan severler sahiplenmek istedikleri patili dostları için sahiplendirme formunu doldurarak yeni dostlarıyla tanışacakları randevu günlerini belirledi. Cheetos ve Haytap’ın geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği proje kapsamında 7 ilde açılacak 7 bakımevi ile hayvan dostlarımıza destek oldu.