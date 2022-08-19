Ünlü Şarkıcının Evinden 2 Kamyon Çöp Çıktı!

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, bir dönem İbrahim Tatlıses’in kendi plak şirketinden şöhret ettiği şarkıcı Engür Kalender’in, şimdilerde çöp evde yaşadığını ve psikolojinin bozuk olduğu için balkondan eşyalar fırlatarak başta İbrahim Tatlıses olmak üzere, ünlü sanatçılara balkondan hakaretler yağdırdığını açıklamıştı. Onur Akay, bugünkü yazısında Kalender’in evinin temizlendiğini ve şarkıcının Şişli’de bulunan evinden 2 kamyon çöp çıktığını duyurdu. Akay, “İbrahim Tatlıses’in meşhur ettiği şarkıcı Engür Kalender’in, çöp evde yaşadığını yazmıştım. Psikolojik sorunları olan Engür Kalender’in, annesi ile yaşadığı evi Şişli Belediyesi temizledi. Komşularından edindiğim bilgiye göre, Şişli’de bulunan evden 2 kamyon çöp çıkmış, evin içinde ne su ne de elektrik varmış. Hayvan pislikleri ve küflü eşyalarla dolu evden, ölü kedi yavruları bile çıkmış. Evin kapısı açılınca ortalığı saran koku yüzünden insanlar o sokaktan bile geçmekte zorlanırken, alerjik astım rahatsızlığı bulunan Engür ve annesi o evde nasıl yaşadılar akıl erdirmek zor.” ifadelerini kullandı.

ONUR AKAY, ENGÜR KALENDER İÇİN YARDIM İSTEMİŞTİ!

Geçtiğimiz günlerde Sanat camiasına seslenen Onur Akay, “Komşuları evinin çöp eve döndüğünü söylüyor. Ne belediyeye, ne polise, ne de komşularına kapıyı açmayan şarkıcının evine, sadece camdan sokak kedileri girebiliyor. Evden gelen koku apartman sakinlerini canından bezdirmiş durumda. Komşularını tehdit ediyor, bağırıyor, apartman boşluğuna eşyalar fırlatıyor ve yaşadığı çevredeki insanlara çok zor günler yaşatıyor. Evinin balkonundan tencere gibi eşyalar fırlatarak başta İbrahim Tatlıses olmak üzere Mahsun Kırmızıgül ve Seda Sayan gibi bazı sanatçılara da hakaretler yağdırıyor ve tüm mahalle onu film izler gibi izliyor. Kendisinden şikâyetçi olan komşuları o evin temizlenmesini istiyor. Engür Kalender babasının ölümü ile derinden sarsılmış ve alerjik astım rahatsızlığından sonra ise sesinde sorunlar yaşamıştı. Buradan sanat camiasına seslenmek istiyorum. Engür Kalender’in tedavi edilmesi gerekiyor ve yardıma ihtiyacı var.” demişti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA